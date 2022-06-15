Байден объявил о выделении Киеву новой военной помощи на сумму $1 млрд
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Байден заявил, что он провёл телефонный разговор с украинским президентом Владимиром Зеленским и сообщил ему, что США предоставляют Киеву новую военную помощь.
Он рассказал, что пакет военной помощи включает дополнительные средства артиллерийской и береговой обороны, а также боеприпасы для артиллерийских и ракетных систем.
Ранее газета Politico писала, что США объявят о новом пакете военной помощи Киеву на $1 млрд уже 15 июня.