Байден объявил о выделении Киеву новой военной помощи на сумму $1 млрд

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Американский президент Джо Байден объявил о выделении Киеву нового пакета военной помощи на сумму $1 млрд. Об этом сообщает Белый дом.
Байден объявил о выделении Киеву новой военной помощи на сумму $1 млрд
  • AP
  • © Patrick Semansky

Байден заявил, что он провёл телефонный разговор с украинским президентом Владимиром Зеленским и сообщил ему, что США предоставляют Киеву новую военную помощь.

Он рассказал, что пакет военной помощи включает дополнительные средства артиллерийской и береговой обороны, а также боеприпасы для артиллерийских и ракетных систем.

Ранее газета Politico писала, что США объявят о новом пакете военной помощи Киеву на $1 млрд уже 15 июня.

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