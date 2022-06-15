Politico: США объявят о новом пакете военной помощи Киеву на $1 млрд

США объявят о новом пакете военной помощи Киеву на $1 млрд уже в среду, 15 июня. Об этом пишет газета Politico.

По её данным, пакет помощи будет включать две пусковые установки для крылатых противокорабельных ракет «Гарпун», 18 гаубиц, около 36 тыс. артиллерийских снарядов, передаёт РИА Новости.

Также в этот пакет войдут боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS, оптическое оборудование и запасные детали.

Ранее Bloomberg писал, что администрация президента США Джо Байдена вскоре объявит о новом пакете военной помощи Украине на $650 млн, в который войдут американские противокорабельные ракеты Harpoon.