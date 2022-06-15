Bloomberg: США объявят о новой военной помощи Киеву на $650 млн, включающей ракеты Harpoon

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Администрация президента США Джо Байдена вскоре объявит о новом пакете военной помощи Украине на $650 млн, в который войдут американские противокорабельные ракеты Harpoon, установленные на автомобилях. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.
Bloomberg: США объявят о новой военной помощи Киеву на $650 млн, включающей ракеты Harpoon
  • AP
  • © Efrem Lukatsky

Агентство отмечает, что также планируется поставить Киеву оборудование на $320 млн, тепловизоры на $55 млн, порядка $160 млн уйдёт на «обучение».

Официально о новом пакете военной помощи пока не объявлялось.

Министр обороны США Ллойд Остин выразил мнение, что для Киева на поле боя наступает «переломный момент».

Остин также выступил против ослабления поставок оружия Киеву, заявив, что «ставки слишком высоки».

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