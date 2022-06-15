Глава Пентагона заявил о «переломном моменте на поле боя» для Украины

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Министр обороны США Ллойд Остин считает, что для Киева на поле боя наступает «переломный момент». Об этом он сказал на встрече группы по координации оказания содействия Украине в Брюсселе. Военный чиновник не пояснил, в чём именно заключается его оценка ситуации.
Глава Пентагона заявил о «переломном моменте на поле боя» для Украины
  • Gettyimages.ru
  • © Yves Herman

«Украина переживает переломный момент на поле боя», — цитирует его ТАСС.

Он добавил, что «нельзя недооценивать вызов, с которым сталкивается Украина».

Остин также выступил против ослабления поставок оружия Киеву, заявив, что «ставки слишком высоки».

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