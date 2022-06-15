Глава Пентагона заявил о «переломном моменте на поле боя» для Украины

Министр обороны США Ллойд Остин считает, что для Киева на поле боя наступает «переломный момент». Об этом он сказал на встрече группы по координации оказания содействия Украине в Брюсселе. Военный чиновник не пояснил, в чём именно заключается его оценка ситуации.

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«Украина переживает переломный момент на поле боя», — цитирует его ТАСС. Он добавил, что «нельзя недооценивать вызов, с которым сталкивается Украина». Остин также выступил против ослабления поставок оружия Киеву, заявив, что «ставки слишком высоки».