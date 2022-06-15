Столтенберг: присутствие НАТО в Восточной Европе расширят с батальонов до бригад

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НАТО рассчитывает увеличить численность своих передовых боевых групп в каждой из стран Восточной Европы с батальонного до бригадного уровня.
Столтенберг: присутствие НАТО в Восточной Европе расширят с батальонов до бригад
  • AP
  • © Olivier Matthys

«У нас не будет в точности одинаковых конфигураций сил во всех странах на восточном фланге», — цитирует его ТАСС.

При этом он отметил, что большинство стран НАТО выразили готовность нарастить силы до бригадного уровня.

Ранее премьер-министр Эстонии Кая Каллас на встрече в Вильнюсе глав правительств стран Балтии и Германии выразила надежду, что конкретные шаги в сторону усиления восточного крыла Североатлантического альянса будут сделаны на предстоящем саммите НАТО в Мадриде.

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