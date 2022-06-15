Столтенберг: присутствие НАТО в Восточной Европе расширят с батальонов до бригад

НАТО рассчитывает увеличить численность своих передовых боевых групп в каждой из стран Восточной Европы с батальонного до бригадного уровня.

«У нас не будет в точности одинаковых конфигураций сил во всех странах на восточном фланге», — цитирует его ТАСС.

При этом он отметил, что большинство стран НАТО выразили готовность нарастить силы до бригадного уровня.

Ранее премьер-министр Эстонии Кая Каллас на встрече в Вильнюсе глав правительств стран Балтии и Германии выразила надежду, что конкретные шаги в сторону усиления восточного крыла Североатлантического альянса будут сделаны на предстоящем саммите НАТО в Мадриде.