Премьер Эстонии: меры по усилению восточного крыла НАТО могут принять на саммите в Мадриде
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Об этом информирует пресс-служба эстонского правительства.
«Союзники по НАТО разделяют позицию, что присутствие альянса в нашем регионе должно существенно возрасти в воздухе, на земле и на море», — заявила она.
По словам эстонского премьера, данную позицию разделяет канцлер ФРГ Олаф Шольц.
«Мы очень ценим усилия, которые Германия прилагает для обеспечения защиты региона Балтийского моря», — сказала она.
Каллас также назвала решение Германии об увеличении расходов на оборону историческим.
«Эти шаги укрепят НАТО в целом и обеспечат безопасность нашего региона», — заключила она.
Ранее Каллас и глава правительства Великобритании Борис Джонсон обсудили возможность создания в Эстонии командной структуры на уровне дивизии НАТО.
Каллас отметила, что войска в повышенной готовности и с действующей командной структурой НАТО необходимы стране для военной защиты.