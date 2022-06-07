Премьер Эстонии: меры по усилению восточного крыла НАТО могут принять на саммите в Мадриде

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас на встрече в Вильнюсе глав правительств стран Балтии и Германии выразила надежду, что конкретные шаги в сторону усиления восточного крыла Североатлантического альянса будут сделаны на предстоящем саммите НАТО в Мадриде.

Об этом информирует пресс-служба эстонского правительства.

«Союзники по НАТО разделяют позицию, что присутствие альянса в нашем регионе должно существенно возрасти в воздухе, на земле и на море», — заявила она.

По словам эстонского премьера, данную позицию разделяет канцлер ФРГ Олаф Шольц.

«Мы очень ценим усилия, которые Германия прилагает для обеспечения защиты региона Балтийского моря», — сказала она.

Каллас также назвала решение Германии об увеличении расходов на оборону историческим.

«Эти шаги укрепят НАТО в целом и обеспечат безопасность нашего региона», — заключила она.

Ранее Каллас и глава правительства Великобритании Борис Джонсон обсудили возможность создания в Эстонии командной структуры на уровне дивизии НАТО.

Каллас отметила, что войска в повышенной готовности и с действующей командной структурой НАТО необходимы стране для военной защиты.