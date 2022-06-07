Каллас и Джонсон обсудили возможность создания дивизии НАТО в Эстонии

Эстонский премьер Кая Каллас, которая находится с визитом в Лондоне, и глава правительства Великобритании Борис Джонсон обсудили возможность создания в Эстонии командной структуры на уровне дивизии НАТО. Об этом сообщает пресс-служба эстонского правительства.

Каллас отметила, что войска в повышенной готовности и с действующей командной структурой НАТО необходимы стране для военной защиты.

«Мы договорились с премьер-министром Джонсоном, что Эстония и Великобритания будут сотрудничать для создания в Эстонии командной структуры уровня дивизии», — рассказала она.

По словам эстонского премьера, страна повысила расходы в оборонной сфере. Кроме того, увеличилась численность союзнических войск в Эстонии.

Она также призвала западные страны к поставкам вооружения на Украину, которая, как утверждает Каллас, «должна выиграть эту войну».

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала кровожадной эстонского премьера за подобные призывы.