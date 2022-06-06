Захарова назвала кровожадной премьер-министра Эстонии за призывы к поставкам оружия
- РИА Новости
Захарова привела слова Каллас о том, что «Украина в настоящее время больше всего нуждается в оружии», а также напомнила, что эстонский политик считает призывы к перемирию или миру на Украине «преждевременными и нежелательными».
«Кровожадная какая», — прокомментировала Захарова высказывания Каллас в своём Telegram-канале.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что «возня» вокруг дополнительных поставок вооружения Киеву направлена только на затягивание вооружённого конфликта на Украине.