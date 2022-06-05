Путин: «возня» вокруг поставок Украине оружия нацелена на затягивание конфликта

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Президент России Владимир Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину для программы «Москва. Кремль. Путин» заявил, что «возня» вокруг дополнительных поставок вооружения Киеву направлена только на затягивание вооружённого конфликта на Украине.
Путин: «возня» вокруг поставок Украине оружия нацелена на затягивание конфликта
  • kremlin.ru

«Вообще вся эта возня вокруг дополнительных поставок вооружения, на мой взгляд, имеет только одну цель — затянуть как можно дальше вооружённый конфликт», — сообщил российский лидер. 

Ранее президент США Джо Байден объявил о выделении нового пакета военной помощи Украине, который включает реактивные системы залпового огня HIMARS.

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что требования Киева к Западу о поставках реактивных систем залпового огня являются прямой провокацией, нацеленной на то, чтобы вовлечь другие страны в ситуацию на Украине.

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