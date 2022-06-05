Путин: «возня» вокруг поставок Украине оружия нацелена на затягивание конфликта

Президент России Владимир Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину для программы «Москва. Кремль. Путин» заявил, что «возня» вокруг дополнительных поставок вооружения Киеву направлена только на затягивание вооружённого конфликта на Украине.

«Вообще вся эта возня вокруг дополнительных поставок вооружения, на мой взгляд, имеет только одну цель — затянуть как можно дальше вооружённый конфликт», — сообщил российский лидер.

Ранее президент США Джо Байден объявил о выделении нового пакета военной помощи Украине, который включает реактивные системы залпового огня HIMARS.

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что требования Киева к Западу о поставках реактивных систем залпового огня являются прямой провокацией, нацеленной на то, чтобы вовлечь другие страны в ситуацию на Украине.