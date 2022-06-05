Путин: «возня» вокруг поставок Украине оружия нацелена на затягивание конфликта
- kremlin.ru
«Вообще вся эта возня вокруг дополнительных поставок вооружения, на мой взгляд, имеет только одну цель — затянуть как можно дальше вооружённый конфликт», — сообщил российский лидер.
Ранее президент США Джо Байден объявил о выделении нового пакета военной помощи Украине, который включает реактивные системы залпового огня HIMARS.
Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что требования Киева к Западу о поставках реактивных систем залпового огня являются прямой провокацией, нацеленной на то, чтобы вовлечь другие страны в ситуацию на Украине.