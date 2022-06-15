«Создавая второй Афганистан»: что стоит за намерением США расширить поставки ракетных систем HIMARS на Украину

Заявления представителей Пентагона об увеличении поставок Украине ракетных систем залпового огня HIMARS говорят о заинтересованности США в эскалации и отсутствии устремлений к мирному урегулированию конфликта, подчеркнул посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов. Ранее замглавы Минобороны США Колин Каль сообщил, что Киеву могут быть переданы дополнительные комплексы HIMARS после того, как украинские военные пройдут обучение по их использованию. Эксперты отмечают, что в Вашингтоне готовы тратить любые средства для затягивания конфликта, притом что поставляемое вооружение киевский режим использует для обстрелов жилых кварталов городов Донбасса.

Вашингтон настроен на эскалацию конфликта на Украине, о чём свидетельствуют заявления о вероятном расширении поставок киевскому режиму ракетных систем залпового огня HIMARS, заявил посол России в США Анатолий Антонов.

«Вызывает крайнюю обеспокоенность, что высокопоставленный представитель Пентагона допускает возможность расширения поставок дальнобойных комплексов. Такие слова можно расценивать как намерение Вашингтона идти на дальнейшую эскалацию. Это лишь подтверждает, что у американцев нет устремлений к мирному урегулированию», — отметил дипломат.

Он добавил, что эта риторика звучит в преддверии встречи союзников по НАТО, на которой будут обсуждаться вопросы оказания военной поддержки Украине.

«Видимо, таким образом администрация настраивает единомышленников на безальтернативность курса на накачку киевского режима вооружениями», — подчеркнул Антонов.

По его словам, на Западе предпочитают не замечать, что украинские националисты продолжают, используя поставленную им артиллерию, обстреливать жилые районы городов, в которых и близко нет военных подразделений.

«Можно только ужаснуться вероятным последствиям применения нацистами РСЗО HIMARS при ударах по городам и другим гражданским объектам», — отметил дипломат.

Спорный HIMARS

На днях замминистра обороны США по вопросам политики Колин Каль заявил, что украинская сторона уже получила первые комплексы HIMARS, а военнослужащие ВСУ проходят обучение по работе с ними. Чиновник добавил, что Вашингтон передаст Киеву новые РСЗО по мере того, как украинцы подготовят военных к обращению с ними.

«Мы намерены обеспечить украинцев необходимыми средствами для поражения целей на украинской территории. Поскольку данная система традиционно не относится к украинскому арсеналу, им требуется подготовка. Итак, мы обеспечили первоначальную партию систем HIMARS, и в настоящее время украинцы завершают подготовку (к использованию этих систем. — RT). Мы ожидаем скорого поступления этих систем для ведения боевых действий и намерены продолжать поставки этих вооружений, как, насколько мне известно, и другие союзники и партнёры», — сообщил Каль.

Чиновник добавил, что Пентагон будет предоставлять Киеву разведданные для нанесения ударов с помощью этих РСЗО по целям на территории Украины.

Также по теме Противоракетная дипломатия: как Украина пытается получить израильские системы ПРО «Железный купол» Киев рассчитывает купить у Израиля системы противоракетной обороны «Железный купол», заявил украинский посол в Тель-Авиве Евгений...

Ранее о передаче комплексов HIMARS Украине сообщили в Белом доме. Эти РСЗО входят в пакет военной помощи Киеву на сумму в $700 млн вместе с радиолокационными станциями, вертолётами и противотанковыми средствами, включая комплексы Javelin.

До последнего момента власти США делали противоречивые заявления о поставках украинской стороне ракетных систем залпового огня, которые могут быть использованы для потенциальных ударов по российской территории. Так, президент Джо Байден 30 мая сказал, что Вашингтон не будет передавать Киеву подобные комплексы. При этом американские СМИ отмечали, что РСЗО MLRS, которые также запрашивал Киев, могут наносить удары на расстояние до 300 км.

Однако уже на следующий день в газете The New York Times была опубликована колонка, в которой президент США сообщил о своём решении поставить Киеву современные ракетные системы и боеприпасы к ним для нанесения ударов по ключевым целям на поле боя.

Позднее представители администрации Байдена заявили, что Белый дом решил передать Киеву системы HIMARS после получения заверений от украинской стороны в том, что они не будут использоваться для нанесения ударов по территории России. Также в администрации отметили, что дальность ракет, передаваемых Киеву, не будет превышать 80 км. Компания-производитель Lockheed Martin утверждает, что в зависимости от типа используемых ракет HIMARS может наносить удары на расстояние до 300 км, а в перспективе — до 500 км.

Комплексы HIMARS

Legion-Media

© Operation 2021

Тогда же замглавы Пентагона Колин Каль, комментируя отправку РСЗО украинской стороне, отметил, что Вашингтон не заинтересован в эскалации конфликта.

«Мы не заинтересованы в разрастании украинского конфликта или его перетекании в третью мировую войну, так что мы это учитываем. Но в то же время у России нет права вето в вопросах того, что мы направляем Украине», — заявил чиновник.

Без доверия

Комментируя передачу Украине систем HIMARS, в Кремле отметили, что у Москвы нет оснований доверять звучащим из Киева заявлениям, что эти комплексы не будут использоваться для ударов по территории России.

«Для того чтобы доверять, нужно иметь опыт случаев, когда данные обещания сдерживались. К сожалению, такой опыт отсутствует напрочь, — подчёркивал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. — Наши компетентные ведомства и Министерство обороны, пограничники видят все риски, они их системно оценивают и принимают соответствующие меры».

Сами же подобные поставки говорят о том, что Вашингтон продолжает подогревать ситуацию на Украине, сказал представитель Кремля.

«Здесь ничего нового нет, мы считаем, что США целенаправленно и старательно подливают масло в огонь. США, очевидно, действительно придерживаются линии, чтобы воевать с Россией до последнего украинца», — заявил Песков.

«Чревато непредсказуемыми результатами»

Передача Киеву РСЗО говорит о том, что Вашингтон явно настроен на эскалацию ситуации и будет продолжать идти этим курсом, заявил в беседе с RT ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин.

«Высокопоставленные американские чиновники открытым текстом говорят, что задача США заключается в том, чтобы нанести стратегическое поражение России на Украине. Они будут накачивать Украину вооружением по полной, создавая из неё второй Афганистан, чтобы российская армия теряла значительные ресурсы. Они готовы тратить колоссальные деньги на то, чтобы Россия потерпела поражение. В этом нет ничего удивительного, это абсолютно встраивается в контекст антироссийской политики США», — подчеркнул эксперт.

По мнению собеседника RT, Киев говорит о намерении не применять эти системы для ударов по российской территории только для того, чтобы получить их от США.

«Владимир Путин неоднократно предупреждал Украину и Запад, что в ответ мы будем наносить удары по так называемым центрам принятия решений... В США и на Украине должны понимать, что это чревато непредсказуемыми результатами, в первую очередь для самой Украины», — добавил Блохин.

Комплекс HIMARS

Legion-Media

© Cpl. Stephen Wright/US Army Photo/Alamy Live News

В свою очередь, генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин в беседе с RT отметил, что уже сейчас украинские боевики используют американское оружие для ударов по мирному населению в Донбассе.

«Тяжёлое вооружение, в том числе гаубицы, активно используется ВСУ и нацбатами, несмотря на заявления украинского руководства, против мирного населения Донбасса. Что вызывает вопрос к руководству западных стран: они понимают, что они делают? Западное оружие убивает мирных жителей Донбасса. Фактически они передают оружие военизированным подразделениям, которые занимаются террористической деятельностью», — подчеркнул политолог.

Он констатировал, что для США этот метод действий далеко не новый, так как Вашингтон на протяжении многих лет вооружал террористов на Ближнем Востоке.

«Такой способ ведения войны не является моральным, не является правовым и, на мой взгляд, нуждается в соответствующей юридической оценке со стороны мирового сообщества», — подытожил Мухин.