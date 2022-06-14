Пентагон: украинские военные обучаются использованию американских РСЗО HIMARS

Украинские военные проходят обучение по использованию американских реактивных систем залпового огня HIMARS и MLRS. Об этом заявил заместитель министра обороны США Колин Каль.

«Мы недавно анонсировали, что предоставим украинцам такие системы, как HIMARS и MLRS, и украинцы проходят на них обучение прямо во время нашего разговора», — приводит его слова РИА Новости.

При этом Каль признал, что в настоящее время артиллерийские возможности ВС России значительно превосходят украинские.

Ранее в Минобороны США заявили, что Вашингтон намерен передавать Киеву разведывательную информацию для нанесения ударов при помощи поставляемых Западом РСЗО.

Президент США Джо Байден объявил о выделении нового пакета военной помощи Украине, который включает реактивные системы залпового огня HIMARS.

В свою очередь, Владимир Зеленский заявил, что Киев не будет использовать ракетные системы с увеличенным радиусом действия для ударов по российской территории.