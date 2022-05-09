Прощание с оружием: как США истощают свои арсеналы комплексов Javelin и Stinger из-за поставок на Украину

Американская корпорация Lockheed Martin намерена удвоить производство противотанковых комплексов Javelin, однако на это может потребоваться несколько лет, заявил глава фирмы Джеймс Тайклет. Ранее компания Raytheon — производитель ПЗРК Stinger — заявила, что пока не может создавать эти комплексы из-за нехватки комплектующих. Зарубежные аналитики предупреждают, что США рискуют истощить свои арсеналы Javelin и Stinger, накачивая Украину оружием. В свою очередь, опрошенные RT эксперты отмечают, что Пентагон не был готов к таким темпам расходования вооружения.

Корпорация Lockheed Martin планирует нарастить производство противотанковых ракетных комплексов Javelin на фоне их массовой поставки на Украину, однако на это уйдёт определённое время. Об этом в интервью телеканалу CBS заявил гендиректор компании Джеймс Тайклет.

«Наша производственная мощность на данный момент — 2100 ракет Javelin в год. Мы стремимся поднять этот показатель до 4 тыс. в год, и на это уйдут месяцы, а, может, даже пара лет, поскольку нам также необходимо нарастить потенциал нашей цепи поставок», — приводит его слова The Hill.

Тайклет напомнил, что президент США Джо Байден недавно посетил завод корпорации в штате Алабама, где главе государства продемонстрировали производственную линию для изготовления Javelin. Во время визита Байден заявил рабочим, что они дают Украине «возможность защищаться», избавляя Соединённые Штаты от риска ввязаться в третью мировую войну. Президент добавил, что Вашингтон уже направил Киеву 5,5 тыс. ПТРК Javelin, а всего с начала спецоперации РФ украинская сторона получила от США военную помощь на сумму более $3 млрд.

Ранее официальный представитель Белого дома Джен Псаки сообщила, что Минобороны США изучает, необходимо ли увеличение объёмов производства комплексов Javelin и Stinger. По её словам, Пентагон тесно работает с промышленностью для оценки состояния линий производства вооружений.

Перерасход оружия

Уже в середине апреля в американских СМИ начали появляться материалы о том, что США могут израсходовать свои запасы противотанковых комплексов, продолжая отправлять их на Украину теми же темпами. Так, на Bloomberg вышла колонка аналитика Хэла Брэндса, в которой он констатировал, что Пентагон передал Киеву уже треть своих запасов Javelin.

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В ней отмечалось, что у Вашингтона нет возможности увеличить поставки так, чтобы при этом серьёзно не исчерпать собственные арсеналы. Для значительного наращивания производства этого оружия могут потребоваться годы, писал обозреватель.

Центр стратегических и международных исследований (CSIS) опубликовал доклад со схожими выводами. В нём указывалось, что США официально не предавали огласке, какое количество комплексов Javelin имеется в арсеналах. Cогласно бюджетным документам американской армии, с 1994 года было произведено 37 739 выстрелов к этим комплексам. По оценке экспертов CSIS, в американских арсеналах могло оставаться 20—25 тыс. ПТРК Javelin, 7 тыс. из которых США передали Украине.

«Соединённые Штаты хранят запасы на случай различных глобальных конфликтов, которые могут возникнуть и привести к противостоянию с Северной Кореей, Ираном или самой Россией. На каком-то этапе эти запасы истощатся настолько, что лица, отвечающие за военное планирование, будут ставить под вопрос осуществимость военных планов. Вероятно, Соединённые Штаты приближаются к этому этапу», — говорится в докладе.

Комплексы Javelin — не единственное американское оружие, запасы которого могут истощиться в ближайшее время из-за ситуации на Украине. В конце апреля глава американского оборонного гиганта Raytheon Грег Хэйз заявил, что пройдут годы, прежде чем компания сможет возобновить производство переносных зенитно-ракетных комплексов Stinger.

Американский военный с ПЗРК Stinger

AFP

© USMC / US MARINES

Хэйз сообщил, что компания почти 20 лет не производила новые ракеты такого типа для Вооружённых сил США. При этом для изготовления новых ПЗРК Stinger, чтобы пополнить запасы после отправки комплексов киевскому режиму, нет необходимых материалов, добавил глава Raytheon.

Чтобы снова производить Stinger, придётся перепроектировать электронные компоненты для ракет и их головок наведения, пояснил Грег Хэйз.

Тыловые проблемы

Американское экспертное сообщество ранее уже обращало внимание на то, что производственная база США может не справиться с задачей по изготовлению оружия и военной техники в необходимых количествах.

Так, ещё в марте 2018 года Пентагон опубликовал доклад, в котором говорилось о проблемах в производственной базе оружейной отрасли, обслуживающей нужды американских военных. Отмечалось, что недостаток производственных мощностей образовался из-за неравномерного характера закупок различного вооружения, а также нехватки новых образцов, под которые необходимо было бы открывать новые производственные линии.

Кроме того, с рынка специализированных комплектующих полностью ушли некоторые поставщики, что делает невозможным замещение некоторых необходимых материалов. Это приводит к тому, что за ними придётся обращаться к иностранным компаниям, отмечалось в докладе.

Пентагон

Gettyimages.ru

© Bill Clark/CQ-Roll Call, Inc

Агентство Bloomberg в 2021 году также обращало внимание на то, что состояние производственной базы американского ВПК значительно ухудшилось.

«Вооружённые силы США всё ещё самые продвинутые в мире, но состояние производственной базы, на которую они опираются, ухудшилось. Консолидация промышленности в сочетании со спадом внутреннего производства и неэффективным распределением средств федерального бюджета привели к сокращению конкуренции по всей цепи снабжения в оборонной сфере, из-за чего подрывается готовность вооружённых сил и может оказаться под угрозой национальная безопасность», — подчёркивало издание.

Потребности ВПК

Предприятия военно-промышленного комплекса США хотят вытянуть как можно больше денег из федерального бюджета, пользуясь ситуацией на Украине, отметил военный эксперт Виктор Литовкин.

«Им требуется гораздо больше средств, чем они получили на сегодняшний день, и они выкачивают из конгресса всё больше денег на производство этого вооружения, прикрываясь тем, что они поставляют эти комплексы на Украину. Это при том, что и Javelin, и Stinger — достаточно старое вооружение и его, безусловно, уже давно необходимо заменить на новое», — сказал эксперт.

Причём эти корпорации не занимаются благотворительностью — все поставки нужно будет оплатить, напомнил Литовкин.

«Украина потом будет должна вернуть эти деньги. И по программе ленд-лиза, которую утвердил конгресс, поставки оружия будут в кредит: оружие тебе поставят сегодня, а платить за это ты будешь потом десятилетиями. Поэтому все эти заявления имеют в основе идею о том, что нужно дать больше денег, потому что они не в состоянии выполнить тот заказ, который им дают», — подчеркнул Литовкин.

В свою очередь, военный эксперт Александр Хроленко считает, что США действительно непросто будет в короткие сроки восстановить запасы вооружения, которые были отправлены на Украину.

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«Если говорить о технологической линейке, надо понимать, что американцы свои Javelin много лет накапливали на складах, там были тысячи единиц. Их собирали в течение долгого времени. Настолько долго, что некоторые из них оказались непригодны к использованию», — отметил эксперт.

Пленные украинские военнослужащие рассказывают, что некоторые комплексы Javelin оказываются с разряженными батареями, неисправной электроникой или ракетами, напомнил Хроленко.

«Можно сочинять какие угодно рекламные заявления про эти «чудесные» Javelin, но реальность показывает технологический уровень и уровень надёжности этого вооружения. Это явно морально устаревшее вооружение, которое не оправдало возложенных на него надежд», — подчеркнул собеседник RT.

Он добавил, что США давно не участвовали в паритетных конфликтах с современными армиями и поэтому оказались не готовы к такому темпу расходования оружия.

«Естественно, они не могли объективно оценить необходимые затраты вооружения, потому что такие конфликты неравнозначны действиям против, например, легковооружённых боевиков в Афганистане. То, что они не могут сейчас быстро наладить производство такого оружия, говорит ещё раз о том, что теория об исключительности их военного комплекса — надуманная», — подытожил военный эксперт.