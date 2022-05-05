Украинский военнопленный рассказал об осечках комплексов Javelin и NLAW

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Украинский военнопленный рассказал, что переносные противотанковые ракетные комплексы Javelin и NLAW, поставляемые на Украину странами НАТО, работают плохо и дают много осечек в бою.
Украинский военнопленный рассказал об осечках комплексов Javelin и NLAW
  • AP

«Javelin и NLAW, которые были очень сильно разрекламированы, на практике показали себя не такими [хорошими]. Были осечки, стреляет один из четырёх», — сказал он на видео, распространённом Минобороны России.

По словам пленного, западные «партнёры» по-быстрому объясняли, как пользоваться ПТУР, а на практических занятиях никто даже не обращал внимания на осечки.

Ранее глава Следственного комитета Александр Бастрыкин сообщил, что на территории России находятся более 2 тыс. украинских военнопленных.

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