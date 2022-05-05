Украинский военнопленный рассказал об осечках комплексов Javelin и NLAW
- AP
«Javelin и NLAW, которые были очень сильно разрекламированы, на практике показали себя не такими [хорошими]. Были осечки, стреляет один из четырёх», — сказал он на видео, распространённом Минобороны России.
По словам пленного, западные «партнёры» по-быстрому объясняли, как пользоваться ПТУР, а на практических занятиях никто даже не обращал внимания на осечки.
Ранее глава Следственного комитета Александр Бастрыкин сообщил, что на территории России находятся более 2 тыс. украинских военнопленных.