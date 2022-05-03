Александр Бастрыкин: на территории России находятся более 2 тысяч украинских военнопленных

В настоящее время на территории России находятся более 2 тыс. украинских военнопленных, добровольно сложивших оружие. Об этом в эксклюзивном интервью RT сообщил глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

По словам главы ведомства, в числе военнопленных — пять командиров бригад ВСУ, воевавших против населения Донбасса.

«Следователи с ними работают, узнают много деталей об обстоятельствах преступлений украинского режима. Показания эти касаются в том числе и работы с иностранными инструкторами, а также участия граждан других стран в качестве наёмников», — сказал Бастрыкин.

На основании полученных данных СК возбудил уголовные дела в отношении 75 наёмников, которые участвуют в боевых действиях на стороне Украины.

По данным следствия, они прибыли из Великобритании, США, Норвегии, Канады, Грузии и других стран.

«Например, гражданин Грузии Мамулашвили создал на территории Украины вооружённое формирование «Грузинский национальный легион», выступил его лидером и вовлёк в его деятельность в качестве наёмников не менее 24 граждан Грузии. Некоторые из них также сдались и были допрошены следователями», — рассказал глава СК России.

Полная версия интервью главы СК Александра Бастрыкина — в материале RT в 10:00.