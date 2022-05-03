Глава СК РФ Бастрыкин — о действиях Киева и работе ведомства в Донбассе

Спустя восемь лет после начала конфликта на юго-востоке Украины продолжают гибнуть мирные жители. Каждый такой инцидент внимательно изучают следователи. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин в беседе с RT рассказал о том, как именно осуществляется эта работа и каковы сегодня её результаты.

— Александр Иванович, уже долгое время СК и RT ведут совместный проект, цель которого — подробно рассказать о военных преступлениях, совершённых украинской стороной в отношении жителей Донбасса. Вы не могли бы поделиться последней информацией: что было сделано российским следствием за эти годы?

— За восемь лет Следственный комитет возбудил уже порядка 800 уголовных дел, связанных с событиями в Донбассе и на Украине. Их фигурантами являются представители военного и политического руководства, силовых структур, радикальных националистических организаций Украины — всего на данный момент 287 лиц. Почти половине из них предъявлены обвинения.

Александр Бастрыкин

© СК РФ

Это бывшие министр внутренних дел Украины Арсен Аваков и губернатор Днепропетровской области Украины Игорь Коломойский, заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко, бывшие министры обороны Валерий Гелетей и Степан Полторак, первый заместитель и заместители министра обороны Иван Руснак, Игорь Павловский, Олег Шевчук, Александр Дублян, командиры отдельных подразделений ВСУ и участники нацбатальонов.

Основная масса преступлений украинских силовиков — это обстрелы мирного населения из артиллерийских орудий, тактических ракетных комплексов, миномётов, стрелкового оружия. Подобные действия квалифицируются как жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооружённом конфликте запрещённых средств и методов и даже как геноцид.

К этим преступлениям против мира и безопасности человечества, не имеющим срока давности, причастны 115 лиц, из которых в отношении 63 вынесены постановления о привлечении в качестве обвиняемых. Но эти цифры, как мы все понимаем, далеко не окончательные. Каждый день следствие устанавливает новых фигурантов, предъявляет новые обвинения украинским командирам ВСУ и участникам нацформирований.

Также по итогам нашей работы семь лиц, причастных к нападениям на российские загранучреждения, вербовке наёмников, экстремизму и содействию террористической деятельности, были осуждены. Это Николай Рудьковский, Сергей Литвинов, Роман Терновский, Артем Широбоков, Роман Железнов, Анатолий Гриценко, Александр Разумов.

AFP

© Ukrainian Armed Forces

Сейчас украинские националисты продолжают обстреливать жилые дома, инфраструктуру, используя для этого тяжёлое вооружение с высокими поражающими свойствами. Мы всё видим и фиксируем. Наши следователи работают на месте событий, и мы получаем всё больше конкретных доказательств совершения особо тяжких преступлений в отношении русскоязычных жителей Донбасса, которые были не согласны с националистической политикой Киева, запретом русского языка и которые объединились с целью создания автономии юго-восточных областей Украины. Люди долгие годы говорят о происходящем.

За весь период следствия нами допрошены более 181 тыс. человек, признаны потерпевшими более 59 тыс. человек, в том числе более 10 тыс. несовершеннолетних.

В рамках расследования уголовных дел мы помогаем потерпевшим составлять гражданские иски о возмещении материального и морального вреда. Их сумма уже составляет десятки миллиардов рублей.

— Правоохранительные органы Украины, а также Международный уголовный суд ведут уголовное преследование россиян. Как вы расцениваете эти действия?

— Мы видим очевидно абсурдные и незаконные решения компетентных органов Украины об уголовном преследовании по надуманным основаниям наших депутатов и других должностных лиц. И я уже не говорю про бывших военнослужащих России, которые много лет назад уволились со службы, однако Украина пытается их обвинить в неких преступлениях.

Эти примеры показывают, чего стоит их правосудие. СК России, со своей стороны, даёт правовую оценку их действиям. За незаконное привлечение наших граждан к уголовной ответственности в отношении украинских чиновников юристы СК России возбуждают уголовные дела и привлекают их к установленной законом уголовной ответственности. Следственным комитетом возбуждено 14 таких уголовных дел.

РИА Новости

© Максим Блинов

При этом большое удивление вызывает умение украинской стороны игнорировать реальные преступления против своих мирных граждан. Восемь лет Украина и западные страны закрывают глаза на злодеяния украинских силовиков в Донбассе. До сих пор никто не понёс ответственности за массовое убийство людей в одесском Доме профсоюзов.

Поэтому наша страна и взяла на себя ответственность за расследование совершаемых украинским режимом преступлений.

— Чем характерны действия украинских националистов и ВСУ?

— Особой жестокостью, неизбирательностью, циничностью и безжалостностью, в том числе к своим соотечественникам, которые не разделяют их националистических взглядов. Использованием запрещённых боеприпасов. Известно, что они запрещены, есть соответствующая конвенция. Но для украинских военнослужащих уже стало абсолютной нормой обстреливать гражданское население такими запрещёнными боеприпасами. Ими снаряжают известные всем ракеты тактического комплекса «Точка-У». Его применение влечёт большие жертвы и разрушения.

В марте в Донецке при ударе «Точкой-У» более 20 человек погибли и более 30 получили ранения. Это оружие используется исключительно украинской армией. Проведя следственные действия, Следственный комитет сделал вывод, что к этим запускам причастна 19-я отдельная ракетная бригада ВСУ под командованием Фёдора Ярошевича, в состав которой входили три дивизиона по восемь ракетных установок. Эти факты мы зафиксировали и дали им оценку. В отношении Ярошевича заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Следствием в рамках уголовных дел устанавливаются и другие вооружённые подразделения Украины, которые могли применять эти запрещённые методы.

Неоднократно уже говорилось об использовании националистами людей в качестве живого щита. И сейчас у нас всё больше данных, подтверждающих это. Люди, прибывшие в Россию из Донбасса и с Украины, рассказали о размещении националистов и ВСУ, их военной техники возле пяти школ, а также об использовании украинскими военнослужащими больниц и роддома в качестве укрытия, ведении бойцами «Азова» миномётных обстрелов с территории торгового центра «Приморье», размещении украинскими военными огневых позиций на крышах жилых домов. Эти и другие многочисленные факты также зафиксированы в материалах уголовных дел.

Мы ежедневно фиксируем случаи попадания снарядов украинских националистов по жилым домам, инфраструктуре. Десятки домов, объектов социальной инфраструктуры — больницы, детские сады и школы — подвергаются обстрелам. Очевидно, что это умышленные преступные действия. В результате, к сожалению, гибнут и получают ранения пожилые люди, женщины, дети. Страшная картина.

Недавно следователи центрального аппарата СК России установили ещё ряд украинских командиров, которые отдавали незаконные приказы об обстрелах населённых пунктов Донбасса. В их числе командир 1-го десантно-штурмового батальона 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады Александр Табачный, командир 2-го десантно-штурмового батальона той же бригады Алексей Махов, командир 1-го парашютно-десантного батальона 25-й отдельной парашютно-десантной бригады Сергей Смолик и его заместитель майор Игорь Ситницкий, начальник артиллерии 56-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ Артём Пучков, командир 2-го парашютно-десантного батальона 25-й отдельной парашютно-десантной бригады Виталий Сущенко. Все они причастны к преступлениям против мира и безопасности человечества — обстрелам мирного населения, в том числе с применением артиллерийских орудий.

— Сейчас много говорят о секретных украинских биолабораториях. Трудно отличить, где правда, где вымысел. Что вам о них известно?

— Напомню, что Следственный комитет расследует уголовное дело по факту разработки биологического оружия массового поражения. Финансирование и контроль за этим процессом осуществляло Министерство обороны США, а также иные связанные с ним организации.

Анализ полученных документов позволил чётко определить круг лиц, связанных с военной биологической деятельностью на Украине, в том числе представителей Министерства обороны США и американских компаний-подрядчиков.

Установлено, что с 2005 года объём финансирования Соединёнными Штатами биологических программ на Украине составил более $224 млн. США последовательно вели работы по модернизации и переоснащению около трёх десятков научных учреждений министерств здравоохранения и сельского хозяйства Украины, а также ряда санитарно-эпидемиологических объектов командования медицинских сил Минобороны Украины. Результаты исследований вывезены на подконтрольные Киеву территории перед началом специальной военной операции.

Следственный комитет продолжит исследовать новую появляющуюся информацию, связанную с этой деятельностью, а также документы, обнаруженные Министерством обороны России.

— Другая скандальная история, связанная с Украиной, — пытки военнопленных. Есть шанс, что виновные будут найдены и наказаны?

— Следствие расследует ряд таких преступлений. Вот, например, когда несколько российских военнослужащих, участвующих в специальной операции по защите Донецкой и Луганской народных республик, были обстреляны украинскими силовиками и захвачены в Запорожской области Украины. Их передали сотрудникам СБУ, которые в течение десяти дней незаконно их удерживали. При этом в отношении россиян систематически применялось физическое насилие. Из них старались выбить информацию о ходе проведения специальной военной операции.

Ещё две группы российских военнослужащих, выполнявших задачи спецоперации, были захвачены в Николаевской области Украины 2 и 5 марта. В течение нескольких дней они удерживались СБУ, к ним применяли физическое и психологическое насилие. Шансы на установление причастных есть всегда, ведь, как известно, не бывает преступлений без следов. Мы работаем в этом направлении совместно с коллегами из ДНР и ЛНР, а также оперативными службами.

— Как работа с военнопленными выстроена с нашей стороны? Сколько вообще таких людей?

— Все видят, что украинские военнослужащие, как бы это ни звучало в западных СМИ и пропагандистских соцмедиа, при удобном случае предпочитают сдаваться в плен. Они понимают бесперспективность сопротивления. На территории России находятся более 2 тыс. украинских военнослужащих, которые добровольно сложили оружие. В их числе пять командиров бригад ВСУ, воевавших против населения Донбасса. Следователи с ними работают, узнают много деталей об обстоятельствах преступлений украинского режима.

Показания эти касаются в том числе и работы с иностранными инструкторами, а также участия граждан других стран в качестве наёмников. На основании имеющихся данных возбуждены уголовные дела в отношении 75 наёмников, которые участвуют в боевых действиях на стороне Украины. Нам известно, что они прибыли из Великобритании, США, Норвегии, Канады, Грузии и других стран.

Например, гражданин Грузии Мамулашвили создал на территории Украины вооружённое формирование «Грузинский национальный легион», выступил его лидером и вовлёк в его деятельность в качестве наёмников не менее 24 граждан Грузии. Некоторые из них также сдались и были допрошены следователями.

— Есть те, кто считает проблему националистических настроений современной Украины если не надуманной, то по крайней мере преувеличенной. Вы, безусловно, осведомлены о реальном положении вещей. Как с национализмом обстоят дела в Донбассе? Насколько масштабны его проявления?

— Приведу лишь несколько наглядных фактов. Во-первых, это героизация дивизии СС «Галичина», присвоение звания Героя Украины нацистскому офицеру Шухевичу, который участвовал в уничтожении еврейского населения Украины и в этнических чистках поляков. Об этом свидетельствует также и присвоение звания Героя Украины Степану Бандере, празднование на государственном уровне 100-летия со дня его рождения.

Во-вторых, закон Украины «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» обязывает всех граждан использовать украинский язык практически во всех сферах жизни, кроме общения и религиозных обрядов. Этот закон нарушает международно-правовые обязательства, а также Конституцию Украины. Очередная норма указанного закона вступила в силу в этом году. Она обязывает печатные средства массовой информации на Украине издавать материалы на украинском языке.

Помимо этого, в новых украинских учебниках сфальсифицированы исторические факты, и они направлены, по сути, на воспитание ненависти к России. Мы видим, как на Украине публичные лица через средства массовой информации призывают к убийствам русских, и там подобные заявления стали нормой.

Все это даёт очередной повод для распространения ксенофобии и расовой ненависти, к нарушению прав национальных меньшинств и ограничению прав человека. Не имеет никакого оправдания и дикий садизм, с которыми украинские нацисты обращаются с российскими военнопленными.

Ряд провокаций, и в частности инсценировка якобы имевшего место убийства мирных жителей российскими военнослужащими 3 апреля 2022 года в Буче, тоже являются проявлением нацизма. По данному факту Следственный комитет также расследует уголовное дело, и по мере развития событий появляется всё больше данных, подтверждающих версию следствия о намерении украинской стороны дискредитировать российских военнослужащих.

— Признание независимости ДНР и ЛНР как-то повлияло на работу ведомства в регионе? Насколько эффективно налажено сотрудничество между российской стороной и республиками в вопросах следствия?

— Признание Донецкой и Луганской народных республик открыло возможность полноценного сотрудничества и создало почву для тесного взаимодействия между государственными органами. В связи с этим были проработаны и заключены межведомственные соглашения о сотрудничестве — между Следственным комитетом РФ и генеральными прокуратурами обеих республик.

Между нашими структурами налажено получение оперативных сводок о происшествиях, на основе их анализа ежедневно возбуждаются уголовные дела по фактам обстрелов мирных объектов. В рамках достигнутых договорённостей следователи центрального аппарата и военные следователи Следственного комитета России на месте, во взаимодействии с коллегами из ДНР и ЛНР, также фиксируют доказательства преступлений украинских силовиков. Проводят осмотры мест происшествий, допросы свидетелей.

Отмечу, что криминалистическое оснащение следственных органов Следственного комитета находится на очень хорошем уровне, а это немаловажно в нашем деле. Имеющиеся технические средства и методики позволяют эффективно работать на местах, выполнять поставленные задачи по сбору и закреплению доказательств в рамках уголовных дел.

— Насколько понятен механизм осуществления правосудия над главными украинскими преступниками после их задержания российскими военными или бойцами ДНР и ЛНР? Уже определено, где и как их будут судить?

— Согласно Международному гуманитарному праву государства обязаны разыскивать и привлекать к суду тех, кто несёт ответственность за серьёзные нарушения Женевских конвенций 1949 года и Дополнительных протоколов I и II к ним 1977 года или каким-либо иным образом несёт ответственность за военные преступления, а также осуществлять судебное преследование таких лиц или выдавать их для суда в другом государстве.

Однако на Украине никто не расследует преступления в отношении гражданских лиц, совершённые военнослужащими в Донбассе, то есть эта страна не выполняет свои международные обязательства.

Вопрос о том, где будет проходить суд над украинскими националистами, пока открыт. Мы считаем, что здесь может быть реализовано несколько вариантов. Принципы универсальной юрисдикции позволяют рассмотреть такие уголовные дела национальным судом. Вместе с тем мы бы поддержали и создание отдельного специального трибунала. Самое главное, что такой суд должен быть беспристрастным.

— Военные действия на Украине, пожалуй, впервые освещаются так подробно непрофессионалами — блогерами, стримерами, случайными свидетелями, снимающими происходящее на мобильный телефон. Ваши коллеги доверяют таким источникам информации?

— Я считаю положительным, когда сведения о тех или иных действиях, которые должны получить какую-либо юридическую оценку, поступают оперативно в информационное пространство и мы имеем возможность их учитывать. Но, безусловно, такие данные надо тщательно проверять следственным и оперативным путём, что мы и делаем в рамках уголовных дел.

Если говорить о самой подаче материала, то, конечно же, мы понимаем, что есть определённые западные СМИ, размещающие подобные материалы исключительно в целях дискредитации нашей страны. Их публикации содержат откровенно ложные сведения. Они ведут против нашей страны информационную войну. Наша же задача — доходчиво разъяснять то, что действительно происходит, показывать свидетельства преступлений, нашу позицию. И мы будем продолжать это делать.

Есть и наши сограждане, которые распространяют ложные сведения о действиях российских военнослужащих. Этим действиям даётся правовая оценка — с начала специальной операции по защите Донбасса Следственный комитет возбудил 35 уголовных дел по новой статье 207.3 Уголовного кодекса РФ, предусматривающей ответственность за такие действия.

И тут, кстати, будет справедливым отметить, что не все западные журналисты действуют по шаблону. Есть и те, кто побывал на Украине, увидел происходящее своими глазами и говорит об украинском национализме объективно, приводя свидетельства издевательств украинских военнослужащих над мирными жителями.

Отдельно стоит отметить российских журналистов, которые, рискуя жизнью, добывают информацию с места событий и дают возможность людям следить за происходящим. И здесь хотелось бы поблагодарить сотрудников RT за нашу совместную работу и объективное освещение событий на Украине и в Донбассе. Данные, которые были опубликованы в ходе нашего совместного проекта, позволяют широкой интернет-аудитории лучше разобраться в проблеме и осознать масштабы преступлений украинского режима.