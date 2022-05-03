«Наиболее фанатичные «патриоты»: как Киев и Запад оправдывают «Азов» и другие неонацистские формирования Украины

На Украине нет серьёзных проблем с радикализмом, заявил Владимир Зеленский. По его словам, власти пресекают все подобные проявления. Также украинский лидер поблагодарил «добровольцев» за вклад в обороноспособность страны и назвал «Азов» частью украинской армии. Ранее в МИД России заявили, что отношение Запада к «Азову» в последнее время меняется. Как отметил Сергей Лавров, несколько лет назад в конгрессе США запретили финансировать «Азов», «однако с тех пор все забыли об этом». Эксперты полагают, что Зеленскому и странам НАТО сейчас выгодно героизировать неонацистов ради продолжения борьбы с Россией.

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью греческому телеканалу ERT заявил, что в стране нет серьёзных проблем с радикальным национализмом.

«А если и есть вызовы или призывы к радикализму, я считаю, что в нашем государстве их гораздо меньше по сравнению с другими странами мира. Я думаю, что у нас их почти нет. Несмотря на то что у нас война и мы могли бы это понять. В случае если такие радикальные заявления имеют место, поверьте, мы за ними следим, очень серьёзно к ним относимся, останавливаем и немедленно предпринимаем такие шаги», — приводит слова Зеленского РИА Новости.

Также украинский лидер поблагодарил «добровольческие» формирования Украины.

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Напомним, в начале апреля Зеленский вместе с двумя боевиками «Азова» греческого происхождения выступил перед парламентом Греции. В своей речи президент Украины призвал «создать такой новый союз друзей», который «сможет помочь Мариуполю», а один из «добровольцев» заявил, что «воюет с русскими нацистами».

В Греции неоднозначно отреагировали на данное событие. Так, официальный представитель правительства Греции Яннис Иконому назвал участие в выступлении Зеленского бойцов «Азова» «ошибочным и неуспешным». Похожим образом отреагировала левая партия СИРИЗА — Прогрессивный альянс, а коммунисты осудили как речь Зеленского, так и выступление перед парламентом боевиков.

В настоящее время остатки «Азова» в Мариуполе заблокированы на территории металлургического комбината «Азовсталь». По сообщению корреспондента RT Мурада Газдиева, боевики находятся в плотном кольце окружения.

Особое формирование

Зеленский неоднократно акцентировал внимание на том, что «Азов» является структурой Вооружённых сил Украины.

«Сегодня это часть вооружённых сил, и все они являются официальной армией нашего государства», — сказал Зеленский.

Напомним, «Азов» был создан в мае 2014 года в качестве батальона патрульной службы особого назначения при МВД Украины. В сентябре того же года подразделение было увеличено до полка. До вливания в Нацгвардию «Азов» находился на содержании и под фактическим управлением олигарха Игоря Коломойского.

В ноябре подразделение перешло под командование Нацгвардии, но сохранило статус особого формирования. В частности, «Азов» не стал менять неонацистскую атрибутику в виде чёрного солнца и вольфсангеля (волчий крюк — символика частей СС) и начал проводить пропагандистскую работу среди детей. Помимо этого, в 2016 году на базе «Азова» появилась партия «Национальный корпус» под председательством сторонника превосходства белой расы Андрея Билецкого.

Как пояснили опрошенные RT эксперты, костяк «Азова» изначально состоял из сторонников неонацизма, садистов и уголовников. После вхождения в Нацгвардию в подразделение прекратили брать людей с уголовным прошлым, главным источником пополнения стали приверженцы ультраправых взглядов.

«Если проводить понятную историческую аналогию, то «Азов» — это некое подобие СС в нацистской Германии. Туда набирались наиболее фанатичные «патриоты», то есть сторонники различных радикальных, экстремистских организаций. Они получали очень хорошее снабжение, в том числе от стран НАТО», — заявил в беседе с RT замдекана факультета мировой экономики и мировой политики ВШЭ Андрей Суздальцев.

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Украинское руководство объясняло поддержку «Азова» «заслугами» на полях сражений в Донбассе. Однако мирным жителям юго-востока Украины это подразделение Нацгвардии больше запомнилось актами насилия и издевательствами. В интервью российским журналистам гражданское население рассказывало о том, что после начала так называемой «антитеррористической операции »(АТО) азовцы практиковали похищение и пытки людей под предлогом поиска «сепаратистов».

«Ногти вырывали, иголки загоняли. Это делал батальон «Азов». Я просто мирный житель. Они хотели, чтобы я говорил, где находятся «сепаратисты» в селе. Пакет на голову — это мелочь. Когда наручниками пристегнут и зажигалкой жарят долго, ты просто теряешь сознание», — рассказал в 2015 году Алексей из населённого пункта Широкино.

Азовцы отличались агрессивностью и за пределами зоны АТО и порой использовали привезённое оттуда оружие. Так, в 2016 году в Березани (Киевская область) один из побывавших в Донбассе боевиков, будучи в состоянии алкогольного опьянения, бросил в магазине боевую гранату в сторону продавщицы, с которой до этого поругался. Женщина избежала увечий лишь благодаря тому, что взрыв произошёл под металлическим листом стеллажа.

В том же году в Мариуполе азовец в ходе конфликта с одним из мирных жителей достал нож и перерезал ему горло. За такое преступление националист отделался исправительными работами, штрафом и запретом получать повышение в звании и должности в течение двух лет.

С началом российской военной спецоперации «Азов» превратил гражданское население Мариуполя в живой щит. Насильственное удержание людей, стремившихся покинуть город, замедляло продвижение войск РФ и ДНР. Кроме того, националисты широко использовали жилые кварталы под военные нужды.

«Националистам всё прощается»

Ранее конгрессмены США неоднократно запрещали Пентагону оказывать какую-либо поддержку «Азову». Законодатели США подчёркивали, что подразделение является ультранационалистической военизированной структурой, «открыто принимающей неонацистов в свои ряды». Также они призывали власти признать «Азов» террористической организацией, но такое решение принято не было.

Несмотря на нелестные оценки со стороны Запада, «Азов» всё же получал вооружение из-за рубежа, в том числе из США. Как сообщает Мурад Газдиев, на оставленных националистами территориях в Мариуполе были обнаружены электроника, оборудование, элементы экипировки и оптические приборы западного производства.

1 мая в интервью итальянской телекомпании Mediaset глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что западные страны и другие союзники США ранее открыто признавали неонацистскую природу «Азова», но сейчас их отношение стало меняться.

«То, что «Азов» является откровенно неонацистским объединением, — это было на Западе признано без каких-либо колебаний до ситуации в начале 2022 года, когда они стали как по команде менять свою позицию. Недавно Япония даже извинилась перед «Азовом» за то, что включили его несколько лет назад в список террористических организаций из-за его неонацистских склонностей», — отметил Лавров.

Министр иностранных дел напомнил о нашумевшей истории с вырезанным отрывком интервью Зеленского телеканалу Fox News, где президент Украины прокомментировал преступления националистов.

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«Он (Зеленский. — RT) сказал, что таких батальонов много, «они такие, какие они есть». Хочу обратить ваше мнение: эту фразу — «они такие, какие они есть» — журналист, который брал у Зеленского интервью, вырезал и не пустил в эфир. То есть журналист понимает, что этот человек говорит и думает. А думает он о том, как использовать неонацистов для борьбы с Российской Федерацией», — сказал Лавров.

В конце апреля на попытки обеления «Азова» и других неонацистских формирований Украины в своём выступлении в Вене обратил внимание постоянный представитель РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич. По его словам, западные СМИ «доходят до полнейшего абсурда», намереваясь сегодня убедить общественность в отсутствии на Украине проявлений неонацизма.

В качестве примера Лукашевич привёл недавний материал немецкого издания Die Welt под названием «Ложь о неонацистском батальоне и вина Запада». Постпред РФ при ОБСЕ выразил недоумение, что журналисты проигнорировали эмблемы подразделений СС, опубликованные на фотографиях в их же статье.

«Неужели так сложно заглянуть в собственную историю середины XX века и увидеть, что под теми же знамёнами и идеями уже совершались массовые убийства? Что это — безграмотность сотрудников издания или сознательная попытка оправдать неонацистов на Украине?» — сказал Лукашевич.

Эксперты полагают, что на фоне нового масштабного всплеска антироссийских настроений на Западе и внутри Украины наблюдается отчётливая тенденция к «переоценке» идеологии и деятельности неонацистских структур.

Построение бойцов «Азова» в центре Киева на мероприятиях в честь дня добровольца

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«Ранее на Западе действительно было немало публикаций, уличающих в неонацизме украинские радикальные формирования. Конгресс США даже запрещал Пентагону снабжать оружием «Азов». Но в настоящее время на Западе украинские радикалы воспринимаются как смертники в борьбе с Россией. Ещё активнее их героизируют на Украине. Поэтому националистам всё прощается», — констатировал Суздальцев.

В беседе с RT главный научный сотрудник Института Европы РАН Николай Межевич отметил, что Зеленскому и Западу сейчас выгодно «подбадривать» неонацистов. Без радикалов, как считает эксперт, Украину ожидает неминуемая военная катастрофа.

«Никого уже не смущает, что националисты в ВСУ и Нацгвардии играют роль своеобразных политруков. Они следят за поддержанием боевого и морального духа в войсках. Без них киевский режим не протянет, армия развалится, солдаты пойдут массово сдаваться. В их оправдание Киев выстраивает политико-историческую линию, согласно которой неонацисты — это и есть настоящие «патриоты», хотя именно эти люди убивали и мучили мирных граждан», — подчеркнул Межевич.

*«Азов» — националистическая организация, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации.