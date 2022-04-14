«Выходки в отношении европолитиков»: как в Берлине отреагировали на отказ Киева принять Штайнмайера
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Нежелание Киева принимать у себя президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера вызывает «досаду», заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц.
«Президент хотел бы посетить Украину. (Со стороны Киева. — RT) было бы правильно принять его. От дальнейших комментариев я воздержусь. Это немного досадно, мягко говоря», — сказал он в интервью радиостанции RBB.
При этом сам Шольц в ближайшее время посещать Украину не собирается. По его словам, он был в республике незадолго до начала российской спецоперации и находится в постоянном контакте с президентом страны Владимиром Зеленским.
«Вряд ли найдётся глава государства или правительства, у которого был бы со мной столь интенсивный контакт», — заметил канцлер.
Он также выразил уверенность, что на Украине «точно знают, кто оказал ей наибольшую финансовую помощь в последние годы».
«Это была Германия на протяжении многих лет. Именно она неизменно лидирует по гуманитарной и финансовой помощи, а теперь ещё и в больших масштабах поставляет оружие для обороны», — указал немецкий политик.
- Канцлер ФРГ Олаф Шольц
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За прошлые «заслуги»
Напомним, что Франк-Вальтер Штайнмайер должен был посетить Украину вместе с президентами Польши, Латвии, Литвы и Эстонии 13 апреля, чтобы продемонстрировать европейскую солидарность с Украиной. Однако визит немецкого политика в Киеве сочли нежелательным, как сообщил сам Штайнмайер.
«Я был к этому готов. Но, очевидно, я должен принять это к сведению, в Киеве этого не хотели», — сказал президент в комментарии западным СМИ в ходе визита в Варшаву.
Киевские власти причины своего решения не озвучивают. Однако газета Bild со ссылкой на свой источник в украинской столице сообщила, что Штайнмайеру было отказано в приёме из-за его якобы «российских связей».
«Все мы знаем тесные отношения Штайнмайера с Россией, на которые также повлияла формула Штайнмайера. В настоящее время ему не рады в Киеве», — сказал изданию на правах анонимности украинский дипломат.
Речь идёт о механизме введения особого порядка управления в Донбассе после проведения там местных выборов, предложенном немецким президентом в 2015 году и принятом 1 октября 2019 года на заседании Трёхсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины.
Помимо этого, ранее президент активно выступал в поддержку строительства газопровода «Северный поток — 2» и называл энергетические отношения с Москвой едва ли не последним мостом между Россией и Европой. Впоследствии он назвал ошибочной свою позицию по этим вопросам. Однако это не помогло ему заручиться лояльностью украинского руководства.
На демарш Киева отреагировали в Берлине. Так, министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок заявила 13 апреля, что сожалеет о решении властей Украины.
«Мы вместе (со Штайнмайером. — RT) обсуждали эту поездку, и я считала её очень полезной. Федеральный президент уже ясно дал понять, что сожалеет о том, что не смог приехать. Я тоже об этом сожалею», — заявила глава МИД во время визита в малийскую столицу Бамако.
В свою очередь глава парламентской фракции Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Рольф Мютцених в тот же день заявил, что действия Киева не соответствуют отношениям между двумя странами.
«При всём понимании экзистенциальной угрозы, которую представляет для Украины российское вторжение, я ожидаю, что украинские представители будут придерживаться (хотя бы. — RT) минимума традиций дипломатической практики и не будут неоправданно вмешиваться во внутреннюю политику нашей страны», — высказался политик.
А почётный председатель партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) и её парламентской группы Александр Гауланд назвал оскорблением нежелание Киева принимать Штайнмайера.
- Бундестаг
- Gettyimages.ru
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Во имя оружия
На Украине, однако, не видят большой трагедии в том, что немецкого президента не пожелали видеть в Киеве. Представители украинских властей считают, что более уместным сейчас был бы визит самого канцлера. В частности, об этом заявил 13 апреля советник руководителя офиса президента Украины Алексей Арестович в интервью телеканалу ARD.
«Наш президент ожидает канцлера, чтобы он мог непосредственно принять практические решения, включая также поставку оружия», — приводит его слова издание Die Welt.
В том же ключе высказался в эфире телеканалов ProSieben и Sat.1 и посол Украины в Берлине Андрей Мельник. При этом он подчеркнул, что речь во время такого визита должна идти о предоставлении Германией тяжёлого вооружения.
За такие поставки 11 апреля высказалась Анналена Бербок, тогда как Олаф Шольц медлил с решением об отправке такого вооружения Украине. Об этом сообщало издание Politico со ссылкой на официальные лица, знакомые с ситуацией.
Между тем, как сообщил в Twitter эксперт фракции Свободной демократической партии по вопросам обороны Маркус Фабер, правящая в Германии коалиция всё же согласовала поставки тяжёлых вооружений Киеву.
Не прошёл реабилитацию
Опрошенные RT эксперты отмечают, что в Киеве вероятнее всего так и не смогли простить Франку-Вальтеру Штайнмайеру его прошлой осторожной политики в отношении России.
«Ведь Штайнмайер до конца выступал за сохранение в том числе экономических отношений с Россией, за строительство «Северного потока — 2». Последние его высказывания о том, что это было с его стороны ошибкой, не смогли его реабилитировать в глазах Киева. И, очевидно, его такая позиция и отсутствие жёсткой риторики в отношении России как раз и заставили Киев считать его, скажем так, сторонником РФ», — пояснил в беседе с RT ведущий научный сотрудник Центра германских исследований Института Европы РАН Александр Камкин.
«Украинские власти сейчас избалованы прямой поддержкой Вашингтона и уже не считают нужными какие-либо дипломатические условности по отношению к странам Европы. Зеленский сегодня ведёт себя уже совершенно отвязно, так как для него в авторитете только мнение США», — считает замдиректора Института стран СНГ Владимир Жарихин.
По словам Александра Камкина, наглость Киева в последнее время не поддаётся никакой оценке.
«С одной стороны, Киев требует поставки вооружений, с другой — выбирает, с кем из европейских политиков разговаривать, а с кем нет. Поэтому в целом это можно расценить как крайне оскорбительное для Европы отношение. Но в силу определённых политических обстоятельств там пока закрывают глаза на подобные недипломатичные действия», — сказал эксперт.
Однако, как отметил Владимир Жарихин, подобное отношение Украины стало следствием того, что Европа и Германия, в частности, лишились своей субъектности под давлением США.
Вместе с тем, выразил предположение Александр Камкин, в долгосрочной перспективе столь пренебрежительное отношение аукнется самой Украине.
- Президент Украины Владимир Зеленский
- Gettyimages.ru
- © Anadolu Agency
«Даже высказывания посла Мельника в Берлине порой вызывали достаточно резкую реакцию официального Берлина. Поэтому нельзя исключать, что действия Киева в совокупности могут изменить отношение европейских политиков к нынешней ситуации», — добавил аналитик.
Иного мнения придерживается президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко. По его словам, Европа сегодня находится под слишком большим влиянием из-за океана, поэтому, даже не разделяя всех взглядов и подходов США, вынуждена придерживаться их. Вот почему, пояснил он в разговоре с RT, Киев и не опасается, что его действия лишат Украину поддержки со стороны той же Германии.
«Отношение Берлина к Киеву определяется не национальными интересами Германии, а общеевропейской позицией, которая исходит не из интересов ЕС, а из интересов США. Европа приняла концепцию, в рамках которой в нынешнем кризисе она просто следует в фарватере США и реализует решения, принятые в Вашингтоне. Поэтому в этом отношении киевское руководство ничем не рискует и позволяет себе выходки в отношении европолитиков», — резюмировал Ищенко.
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