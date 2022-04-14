«Выходки в отношении европолитиков»: как в Берлине отреагировали на отказ Киева принять Штайнмайера

Отказ Киева принять президента ФРГ Франк-Вальтера Штайнмайера вызывает «досаду», заявил канцлер Германии Олаф Шольц. По его словам, украинским властям стоило бы принять немецкого руководителя, учитывая всю ту помощь, которую оказывает Украине Германия. Он также отметил, что сам ехать в Киев в ближайшее время не собирается, поскольку и так находится в постоянном контакте с Владимиром Зеленским. В немецком истеблишменте нежелание Киева видеть у себя Штайнмайера назвали достойным сожаления. Эксперты считают, что украинское руководство сегодня позволяет себе быть «разборчивым» в связях, так как чувствует поддержку со стороны США и считает, что может пренебрежительно относиться к европейским союзникам.

Нежелание Киева принимать у себя президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера вызывает «досаду», заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц.

«Президент хотел бы посетить Украину. (Со стороны Киева. — RT) было бы правильно принять его. От дальнейших комментариев я воздержусь. Это немного досадно, мягко говоря», — сказал он в интервью радиостанции RBB.

При этом сам Шольц в ближайшее время посещать Украину не собирается. По его словам, он был в республике незадолго до начала российской спецоперации и находится в постоянном контакте с президентом страны Владимиром Зеленским.

«Вряд ли найдётся глава государства или правительства, у которого был бы со мной столь интенсивный контакт», — заметил канцлер.

Он также выразил уверенность, что на Украине «точно знают, кто оказал ей наибольшую финансовую помощь в последние годы».

«Это была Германия на протяжении многих лет. Именно она неизменно лидирует по гуманитарной и финансовой помощи, а теперь ещё и в больших масштабах поставляет оружие для обороны», — указал немецкий политик.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц

Gettyimages.ru

© Pool

За прошлые «заслуги»

Напомним, что Франк-Вальтер Штайнмайер должен был посетить Украину вместе с президентами Польши, Латвии, Литвы и Эстонии 13 апреля, чтобы продемонстрировать европейскую солидарность с Украиной. Однако визит немецкого политика в Киеве сочли нежелательным, как сообщил сам Штайнмайер.

«Я был к этому готов. Но, очевидно, я должен принять это к сведению, в Киеве этого не хотели», — сказал президент в комментарии западным СМИ в ходе визита в Варшаву.

Киевские власти причины своего решения не озвучивают. Однако газета Bild со ссылкой на свой источник в украинской столице сообщила, что Штайнмайеру было отказано в приёме из-за его якобы «российских связей».

Также по теме «Серьёзный разворот в политике»: почему в Евросоюзе заявили о необходимости военной победы над Россией Призыв главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля разрешить кризис на Украине военным путём — из ряда вон выходящий, он существенно «меняет...

«Все мы знаем тесные отношения Штайнмайера с Россией, на которые также повлияла формула Штайнмайера. В настоящее время ему не рады в Киеве», — сказал изданию на правах анонимности украинский дипломат.

Речь идёт о механизме введения особого порядка управления в Донбассе после проведения там местных выборов, предложенном немецким президентом в 2015 году и принятом 1 октября 2019 года на заседании Трёхсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины.

Помимо этого, ранее президент активно выступал в поддержку строительства газопровода «Северный поток — 2» и называл энергетические отношения с Москвой едва ли не последним мостом между Россией и Европой. Впоследствии он назвал ошибочной свою позицию по этим вопросам. Однако это не помогло ему заручиться лояльностью украинского руководства.

На демарш Киева отреагировали в Берлине. Так, министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок заявила 13 апреля, что сожалеет о решении властей Украины.

«Мы вместе (со Штайнмайером. — RT) обсуждали эту поездку, и я считала её очень полезной. Федеральный президент уже ясно дал понять, что сожалеет о том, что не смог приехать. Я тоже об этом сожалею», — заявила глава МИД во время визита в малийскую столицу Бамако.

В свою очередь глава парламентской фракции Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Рольф Мютцених в тот же день заявил, что действия Киева не соответствуют отношениям между двумя странами.

«При всём понимании экзистенциальной угрозы, которую представляет для Украины российское вторжение, я ожидаю, что украинские представители будут придерживаться (хотя бы. — RT) минимума традиций дипломатической практики и не будут неоправданно вмешиваться во внутреннюю политику нашей страны», — высказался политик.

А почётный председатель партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) и её парламентской группы Александр Гауланд назвал оскорблением нежелание Киева принимать Штайнмайера.

Бундестаг

Gettyimages.ru

© picture alliance

Во имя оружия

На Украине, однако, не видят большой трагедии в том, что немецкого президента не пожелали видеть в Киеве. Представители украинских властей считают, что более уместным сейчас был бы визит самого канцлера. В частности, об этом заявил 13 апреля советник руководителя офиса президента Украины Алексей Арестович в интервью телеканалу ARD.

Также по теме Кредиты на кредиты: как на Украине просят у Запада финансовую помощь в несколько миллиардов долларов Финансовое состояние Украины настолько плохо, что сегодня перед ней стоит вопрос о выживании, заявил глава Минфина страны Сергей...

«Наш президент ожидает канцлера, чтобы он мог непосредственно принять практические решения, включая также поставку оружия», — приводит его слова издание Die Welt.

В том же ключе высказался в эфире телеканалов ProSieben и Sat.1 и посол Украины в Берлине Андрей Мельник. При этом он подчеркнул, что речь во время такого визита должна идти о предоставлении Германией тяжёлого вооружения.

За такие поставки 11 апреля высказалась Анналена Бербок, тогда как Олаф Шольц медлил с решением об отправке такого вооружения Украине. Об этом сообщало издание Politico со ссылкой на официальные лица, знакомые с ситуацией.

Между тем, как сообщил в Twitter эксперт фракции Свободной демократической партии по вопросам обороны Маркус Фабер, правящая в Германии коалиция всё же согласовала поставки тяжёлых вооружений Киеву.

Не прошёл реабилитацию

Опрошенные RT эксперты отмечают, что в Киеве вероятнее всего так и не смогли простить Франку-Вальтеру Штайнмайеру его прошлой осторожной политики в отношении России.

«Ведь Штайнмайер до конца выступал за сохранение в том числе экономических отношений с Россией, за строительство «Северного потока — 2». Последние его высказывания о том, что это было с его стороны ошибкой, не смогли его реабилитировать в глазах Киева. И, очевидно, его такая позиция и отсутствие жёсткой риторики в отношении России как раз и заставили Киев считать его, скажем так, сторонником РФ», — пояснил в беседе с RT ведущий научный сотрудник Центра германских исследований Института Европы РАН Александр Камкин.

«Украинские власти сейчас избалованы прямой поддержкой Вашингтона и уже не считают нужными какие-либо дипломатические условности по отношению к странам Европы. Зеленский сегодня ведёт себя уже совершенно отвязно, так как для него в авторитете только мнение США», — считает замдиректора Института стран СНГ Владимир Жарихин.

По словам Александра Камкина, наглость Киева в последнее время не поддаётся никакой оценке.

«С одной стороны, Киев требует поставки вооружений, с другой — выбирает, с кем из европейских политиков разговаривать, а с кем нет. Поэтому в целом это можно расценить как крайне оскорбительное для Европы отношение. Но в силу определённых политических обстоятельств там пока закрывают глаза на подобные недипломатичные действия», — сказал эксперт.

Однако, как отметил Владимир Жарихин, подобное отношение Украины стало следствием того, что Европа и Германия, в частности, лишились своей субъектности под давлением США.

Вместе с тем, выразил предположение Александр Камкин, в долгосрочной перспективе столь пренебрежительное отношение аукнется самой Украине.

Президент Украины Владимир Зеленский

Gettyimages.ru

© Anadolu Agency

«Даже высказывания посла Мельника в Берлине порой вызывали достаточно резкую реакцию официального Берлина. Поэтому нельзя исключать, что действия Киева в совокупности могут изменить отношение европейских политиков к нынешней ситуации», — добавил аналитик.

Иного мнения придерживается президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко. По его словам, Европа сегодня находится под слишком большим влиянием из-за океана, поэтому, даже не разделяя всех взглядов и подходов США, вынуждена придерживаться их. Вот почему, пояснил он в разговоре с RT, Киев и не опасается, что его действия лишат Украину поддержки со стороны той же Германии.

«Отношение Берлина к Киеву определяется не национальными интересами Германии, а общеевропейской позицией, которая исходит не из интересов ЕС, а из интересов США. Европа приняла концепцию, в рамках которой в нынешнем кризисе она просто следует в фарватере США и реализует решения, принятые в Вашингтоне. Поэтому в этом отношении киевское руководство ничем не рискует и позволяет себе выходки в отношении европолитиков», — резюмировал Ищенко.