«Поиск аргументов»: на Украине назвали формулу Штайнмайера «болезненным компромиссом»

Глава МИД Украины Вадим Пристайко назвал формулу Штайнмайера по урегулированию в Донбассе «болезненным компромиссом». По его словам, эти договорённости необходимо реализовывать, так как в противном случае придётся отказаться от мирного процесса. По мнению экспертов, министр пытается «успокоить радикалов», протестующих против соглашений. При этом сама формула была предложена Киеву для более простого выполнения им своих обязательств, напомнили аналитики.

Украина считает формулу Штайнмайера «болезненным компромиссом», заявил глава МИД страны Вадим Пристайко. По его словам, Киев намерен реализовывать договорённости таким образом, чтобы не навредить суверенитету и территориальной целостности.

«Это болезненный компромисс, и мы знаем каждое сказанное слово против этого. Но мы надеемся, что можно пойти по этому пути, не заходя уже так далеко, чтобы это помешало нашему суверенитету и территориальной целостности больше, чем уже есть», — сказал он.

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При этом Пристайко подчеркнул, что необходимо быть «честными перед самими собой и народом», чтобы Украину не обвинили в срыве договорённостей.

«Если мы о чём-то договариваемся, то, насколько бы болезненными ни были эти решения, мы должны их выполнить, потому что это путь к миру, которого мы можем достичь в будущем. Если для народа это приемлемая цена, мы это делаем», — добавил он.

Также министр отметил, что альтернатива этим договорённостям — отказ от мирного процесса. По его словам, для этого придётся на треть сократить расходы на зарплаты и пенсии ради армии и мобилизации.

«Я уже говорил нашим депутатам — если они серьёзно к этому относятся, тогда мы забираем треть бюджета из пенсий, зарплат, медицинского страхования, переводим это в мобилизацию и в нашу армию и стараемся защитить себя без мирного процесса. Эти опции все — перед украинским народом. Но правительство должно выбрать и предложить то, что является наиболее целесообразным», — заключил Пристайко.

Глава МИД Украины пытается такими заявлениями успокоить националистов, выступающих против формулы Штайнмайера, считает политолог Иван Мезюхо.

«Украинский министр пытается всячески оправдаться перед радикалами, протестующими против участия Украины в формуле Штайнмайера. По сути, Пристайко ищет аргументы за выполнение договорённостей в рамках формулы Штайнмайера. Министр пытается напугать украинское общество безальтернативностью пути движения по формуле Штайнмайера», — сказал он RT.

«Такие заявления призваны успокоить украинское общество, взбудораженное протестными выступлениями со стороны радикалов и украинских националистов», — подчеркнул политолог.

«Облегчённый алгоритм выполнения Минских соглашений»

Напомним, Украина согласилась на формулу Штайнмайера в ходе заседания контактных групп в Минске 1 октября. Как только об этом стало известно, в Киеве и других городах начались стихийные протесты националистов, требующих отказаться от этих договорённостей, которые они называли «капитуляцией».

Согласно формуле Штайнмайера, украинская сторона и самопровозглашённые Донецкая и Луганская народные республики должны отвести силы от населённых пунктов Золотое и Петровское.

После этого в ДНР и ЛНР должны состояться местные выборы по украинскому законодательству. В этот же день временно вступит в действие закон об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Если ОБСЕ признает выборы честными и законными, то закон продолжит действовать на постоянной основе.

Эти договорённости действительно требуют, чтобы Украина пошла на компромиссы, говорит политолог и экономист Александр Дудчак.

«Поэтому непонятно, чем Украина недовольна. Ей пошли навстречу, потому что формула Штайнмайера — это как раз предложение для Киева, облегчённый алгоритм выполнения Минских соглашений и прекращения войны», — констатировал он в разговоре с RT.

«Нужно проявление политической воли»

Согласно достигнутым в начале месяца договорённостям, разведение сил должно было пройти 7 октября. Однако в указанный день Пристайко заявил о срыве процесса отвода войск — якобы несколькими днями ранее в этом регионе произошли обстрелы, а для разведения необходимо семь дней без нарушений.

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Примечательно, что утром 7 октября националисты из добровольческого украинского полка «Азов» заявили, что заняли позиции в Золотом и отказываются оставлять их. Более того, они выступили как против формулы Штайнмайера, так и всех минских договорённостей в целом.

Разведения не произошло и в следующие несколько дней, хотя ДНР и ЛНР выражали готовность отвести войска. По словам Пристайко, в Киеве рассчитывают реализовать этот пункт до ноября.

Президент России Владимир Путин констатировал, что украинский лидер Владимир Зеленский не смог обеспечить разведение сил.

«Договорились о разводе сил, но никак действующий президент не может обеспечить развод боевых подразделений и техники — ну не может. Подъехали туда националистические военные формирования и публично заявили: «Если армия уйдёт с этих позиций, мы там встанем». Армия не уходит», — сказал глава государства.

По словам Путина, для преодоления этой ситуации «нужно проявление политической воли».

Дудчак считает, что реализация минских договорённостей займёт продолжительное время, так как подразумевает и изменения в Конституции. К тому же, согласно договорённостям, Киев должен вести диалог с самопровозглашёнными республиками, а этого не происходит, напомнил эксперт.