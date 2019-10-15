«Поиск аргументов»: на Украине назвали формулу Штайнмайера «болезненным компромиссом»
- Reuters
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Украина считает формулу Штайнмайера «болезненным компромиссом», заявил глава МИД страны Вадим Пристайко. По его словам, Киев намерен реализовывать договорённости таким образом, чтобы не навредить суверенитету и территориальной целостности.
«Это болезненный компромисс, и мы знаем каждое сказанное слово против этого. Но мы надеемся, что можно пойти по этому пути, не заходя уже так далеко, чтобы это помешало нашему суверенитету и территориальной целостности больше, чем уже есть», — сказал он.
При этом Пристайко подчеркнул, что необходимо быть «честными перед самими собой и народом», чтобы Украину не обвинили в срыве договорённостей.
«Если мы о чём-то договариваемся, то, насколько бы болезненными ни были эти решения, мы должны их выполнить, потому что это путь к миру, которого мы можем достичь в будущем. Если для народа это приемлемая цена, мы это делаем», — добавил он.
Также министр отметил, что альтернатива этим договорённостям — отказ от мирного процесса. По его словам, для этого придётся на треть сократить расходы на зарплаты и пенсии ради армии и мобилизации.
«Я уже говорил нашим депутатам — если они серьёзно к этому относятся, тогда мы забираем треть бюджета из пенсий, зарплат, медицинского страхования, переводим это в мобилизацию и в нашу армию и стараемся защитить себя без мирного процесса. Эти опции все — перед украинским народом. Но правительство должно выбрать и предложить то, что является наиболее целесообразным», — заключил Пристайко.
Глава МИД Украины пытается такими заявлениями успокоить националистов, выступающих против формулы Штайнмайера, считает политолог Иван Мезюхо.
«Украинский министр пытается всячески оправдаться перед радикалами, протестующими против участия Украины в формуле Штайнмайера. По сути, Пристайко ищет аргументы за выполнение договорённостей в рамках формулы Штайнмайера. Министр пытается напугать украинское общество безальтернативностью пути движения по формуле Штайнмайера», — сказал он RT.
«Такие заявления призваны успокоить украинское общество, взбудораженное протестными выступлениями со стороны радикалов и украинских националистов», — подчеркнул политолог.
«Облегчённый алгоритм выполнения Минских соглашений»
Напомним, Украина согласилась на формулу Штайнмайера в ходе заседания контактных групп в Минске 1 октября. Как только об этом стало известно, в Киеве и других городах начались стихийные протесты националистов, требующих отказаться от этих договорённостей, которые они называли «капитуляцией».
Согласно формуле Штайнмайера, украинская сторона и самопровозглашённые Донецкая и Луганская народные республики должны отвести силы от населённых пунктов Золотое и Петровское.
После этого в ДНР и ЛНР должны состояться местные выборы по украинскому законодательству. В этот же день временно вступит в действие закон об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Если ОБСЕ признает выборы честными и законными, то закон продолжит действовать на постоянной основе.
Эти договорённости действительно требуют, чтобы Украина пошла на компромиссы, говорит политолог и экономист Александр Дудчак.
«Поэтому непонятно, чем Украина недовольна. Ей пошли навстречу, потому что формула Штайнмайера — это как раз предложение для Киева, облегчённый алгоритм выполнения Минских соглашений и прекращения войны», — констатировал он в разговоре с RT.
«Нужно проявление политической воли»
Согласно достигнутым в начале месяца договорённостям, разведение сил должно было пройти 7 октября. Однако в указанный день Пристайко заявил о срыве процесса отвода войск — якобы несколькими днями ранее в этом регионе произошли обстрелы, а для разведения необходимо семь дней без нарушений.
Примечательно, что утром 7 октября националисты из добровольческого украинского полка «Азов» заявили, что заняли позиции в Золотом и отказываются оставлять их. Более того, они выступили как против формулы Штайнмайера, так и всех минских договорённостей в целом.
Разведения не произошло и в следующие несколько дней, хотя ДНР и ЛНР выражали готовность отвести войска. По словам Пристайко, в Киеве рассчитывают реализовать этот пункт до ноября.
Президент России Владимир Путин констатировал, что украинский лидер Владимир Зеленский не смог обеспечить разведение сил.
«Договорились о разводе сил, но никак действующий президент не может обеспечить развод боевых подразделений и техники — ну не может. Подъехали туда националистические военные формирования и публично заявили: «Если армия уйдёт с этих позиций, мы там встанем». Армия не уходит», — сказал глава государства.
По словам Путина, для преодоления этой ситуации «нужно проявление политической воли».
Дудчак считает, что реализация минских договорённостей займёт продолжительное время, так как подразумевает и изменения в Конституции. К тому же, согласно договорённостям, Киев должен вести диалог с самопровозглашёнными республиками, а этого не происходит, напомнил эксперт.
«Это дело очень далёкого будущего, должно произойти много событий. Принять закон, внести изменения в Конституцию — это всё в силах нынешней власти. Киев должен сесть за стол переговоров с Донецком и Луганском, но про это вообще речь не идёт», — заключил Дудчак.