Путин прокомментировал ситуацию с разведением сил в Донбассе

Украинский лидер Владимир Зеленский не смог обеспечить отвод украинских сил в районах Золотого и Петровского в Донбассе из-за позиции националистических формирований, заявил президент России Владимир Путин в ходе заседания Совета глав государств СНГ.

«Договорились о разводе сил, но никак действующий президент (Украины. — RT) не может обеспечить развод боевых подразделений и техники — ну не может. Подъехали туда националистические военные формирования и публично заявили: если армия уйдёт с этих позиций, мы там встанем. Армия не уходит», — цитирует ТАСС Путина.

Как отметил президент, представители самопровозглашённых республик Донбасса уже несколько раз давали сигнал о готовности к разведению сил.

«Здесь нужно проявление политической воли», — подчеркнул Путин.

Ранее сообщалось, что представители Киева и Донецка 11 октября предпримут новую попытку разведения сил и средств на участке Петровское — Богдановка.

Как подчёркивал Зеленский, разведение сил в Донбассе должно происходить одновременно.

10 октября в ЛНР заявили, что украинские силовики вновь сорвали отвод сил.