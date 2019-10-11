Путин прокомментировал ситуацию с разведением сил в Донбассе
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«Договорились о разводе сил, но никак действующий президент (Украины. — RT) не может обеспечить развод боевых подразделений и техники — ну не может. Подъехали туда националистические военные формирования и публично заявили: если армия уйдёт с этих позиций, мы там встанем. Армия не уходит», — цитирует ТАСС Путина.
Как отметил президент, представители самопровозглашённых республик Донбасса уже несколько раз давали сигнал о готовности к разведению сил.
«Здесь нужно проявление политической воли», — подчеркнул Путин.
Ранее сообщалось, что представители Киева и Донецка 11 октября предпримут новую попытку разведения сил и средств на участке Петровское — Богдановка.
Как подчёркивал Зеленский, разведение сил в Донбассе должно происходить одновременно.
10 октября в ЛНР заявили, что украинские силовики вновь сорвали отвод сил.