В ЛНР заявили о новом срыве ВСУ отвода сил у Золотого в Донбассе

Украинские силовики вновь сорвали отвод сил и средств в районе Золотого в Донбассе, об этом заявили в самопровозглашённой Луганской народной республике.

Как рассказал руководитель представительства ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Михаил Филипоненко, украинская сторона «не предпринимает даже попыток к разведению сил и средств на участке №2 «Золотое».

«К сожалению, приходится констатировать, что эта наша добрая воля, которая была определена сегодня пуском ракеты, во второй раз с надеждой, что всё-таки украинская сторона одумается и начнёт выполнять минские договорённости, к сожалению, тоже не сработала», — цитирует его Луганский информационный центр.

Ранее в ЛНР уже заявляли о срыве украинскими силовиками отвода сил и средств в районе Золотого в Донбассе, в ДНР — о срыве утверждённого контактной группой плана-графика по возобновлённому разведению сил в районе Петровского.

Позднее украинский президент Владимир Зеленский и канцлер Германии Ангела Меркель провели телефонный разговор, во время которого оценили возможность проведения нормандской встречи.

Стороны заявили, что условия для такого саммита были выполнены после того, как «трёхсторонняя контактная группа 1 октября договорилась о дальнейшем разведении сил на линии соприкосновения».