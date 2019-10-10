В ЛНР заявили о новом срыве ВСУ отвода сил у Золотого в Донбассе

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Украинские силовики вновь сорвали отвод сил и средств в районе Золотого в Донбассе, об этом заявили в самопровозглашённой Луганской народной республике.
В ЛНР заявили о новом срыве ВСУ отвода сил у Золотого в Донбассе
  • РИА Новости

Как рассказал руководитель представительства ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Михаил Филипоненко, украинская сторона «не предпринимает даже попыток к разведению сил и средств на участке №2 «Золотое».

«К сожалению, приходится констатировать, что эта наша добрая воля, которая была определена сегодня пуском ракеты, во второй раз с надеждой, что всё-таки украинская сторона одумается и начнёт выполнять минские договорённости, к сожалению, тоже не сработала», — цитирует его Луганский информационный центр.

Ранее в ЛНР уже заявляли о срыве украинскими силовиками отвода сил и средств в районе Золотого в Донбассе, в ДНР — о срыве утверждённого контактной группой плана-графика по возобновлённому разведению сил в районе Петровского.

Позднее украинский президент Владимир Зеленский и канцлер Германии Ангела Меркель провели телефонный разговор, во время которого оценили возможность проведения нормандской встречи.

Стороны заявили, что условия для такого саммита были выполнены после того, как «трёхсторонняя контактная группа 1 октября договорилась о дальнейшем разведении сил на линии соприкосновения».

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