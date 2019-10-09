В ЛНР заявили о срыве разведения сил у Золотого в Донбассе
- РИА Новости
«Согласно ранее обговорённой процедуре, Народная милиция сигналом белой ракеты в 12:00 уведомила украинскую сторону о своей готовности к выполнению мероприятий по возобновлению разведения сил и средств», — приводит его слова «Луганский информационный центр».
Как отметил Филипоненко, до настоящего времени со стороны ВСУ ответного сигнала о такой готовности так и не последовало.
Ранее министр обороны Украины Андрей Загороднюк заявил о невозможности отвода сил в районе Золотого в Донбассе из-за обстрелов.
7 октября в Киеве сообщили, что ВСУ не начнут отводить свои силы из населённых пунктов Золотое и Петровское из-за продолжающихся обстрелов.
Позднее в ВСУ отметили, что разведение сил было перенесено на 9 октября.