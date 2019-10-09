В ЛНР заявили о срыве разведения сил у Золотого в Донбассе

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Украинские силовики сорвали отвод сил и средств в районе Золотого в Донбассе. Об этом заявил руководитель представительства самопровозглашённой ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Михаил Филипоненко.
В ЛНР заявили о срыве разведения сил у Золотого в Донбассе
  • РИА Новости

«Согласно ранее обговорённой процедуре, Народная милиция сигналом белой ракеты в 12:00 уведомила украинскую сторону о своей готовности к выполнению мероприятий по возобновлению разведения сил и средств», — приводит его слова «Луганский информационный центр».

Как отметил Филипоненко, до настоящего времени со стороны ВСУ ответного сигнала о такой готовности так и не последовало.

Ранее министр обороны Украины Андрей Загороднюк заявил о невозможности отвода сил в районе Золотого в Донбассе из-за обстрелов.

7 октября в Киеве сообщили, что ВСУ не начнут отводить свои силы из населённых пунктов Золотое и Петровское из-за продолжающихся обстрелов.

Позднее в ВСУ отметили, что разведение сил было перенесено на 9 октября.

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