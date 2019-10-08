На Украине заявили о невозможности начала отвода сил в Донбассе

Министр обороны Украины Андрей Загороднюк на своей странице в социальной сети Facebook заявил о невозможности отвода сил в районе Золотого в Донбассе из-за обстрелов.

«С технической точки зрения подготовка к разведению на этом направлении (Золотое. — RT) продолжается довольно успешно, но начать его не позволяют обстрелы», — написал он.

Загороднюк отметил, что украинские военные ведут наблюдение и находятся в полной боеготовности на своих позициях.

«В случае провокаций или обострения обстановки готовы действовать адекватно», — добавил министр.

Ранее глава украинского МИД Вадим Пристайко заявил, что запланированное на 7 октября начало разведения сил в Донбассе откладывается из-за того, что с момента последнего нарушения режима тишины в регионе прошло менее семи дней.

Представитель самопровозглашённой ЛНР в трёхсторонней контактной группе Родион Мирошник сообщил, что разведению мешают украинские радикалы, выступившие против ранее принятой формулы Штайнмайера и минских договорённостей в целом. По его словам, они заняли позиции в районе Золотого в Луганской области.

Подробнее — в материале RT.