На Украине отказались от разведения сил в Донбассе 7 октября

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Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что 7 октября ВСУ не начнут отводить свои силы из населённых пунктов Золотое и Петровское в Донбассе.
На Украине отказались от разведения сил в Донбассе 7 октября
  • РИА Новости

«Сегодня должно было бы начаться разведение. К сожалению, вы знаете, что несколько дней назад были обстреляны Петровское и Золотое, а насколько вы помните, разведение начнётся на седьмой день после того, как не будет обстрелов», — цитирует его ТАСС.

Соответствующее заявление он сделал на пресс-конференции по итогам встречи с латвийским коллегой Эдгарсом Ринкевичем.

7 октября бойцы добровольческого полка «Азов» заняли село Золотое в Донбассе. В этот день в соответствии с минскими договорённостями украинские войска должны были покинуть Золотое.

В сентябре президент Украины Владимир Зеленский заявил о планах разведения войск в Петровском и Золотом.

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