Бойцы полка «Азов» заняли село в Донбассе перед отводом войск

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RT
Бойцы добровольческого полка «Азов» заняли село Золотое в Донбассе, следует из обращения главы подразделения Андрея Билецкого. 7 октября, в соответствии с минскими договорённостями, войска Украины должны покинуть Золотое.
Бойцы полка «Азов» заняли село в Донбассе перед отводом войск
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«Если свою прямую обязанность – защищать каждый сантиметр украинской земли – не выполняет президент, власть, то выполним еще раз мы, ветераны-добровольцы», — говорится в обращении Билецкого, опубликованном на YouTube.

Он добавил, что бойцы подразделения обещают не покидать блокпост.

1 октября все участники контактной группы по урегулированию на востоке Украины на встрече в Минске согласовали формулу Штайнмайера для её имплементации в украинское законодательство.

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