Бойцы полка «Азов» заняли село в Донбассе перед отводом войск
- © YouTube
«Если свою прямую обязанность – защищать каждый сантиметр украинской земли – не выполняет президент, власть, то выполним еще раз мы, ветераны-добровольцы», — говорится в обращении Билецкого, опубликованном на YouTube.
Он добавил, что бойцы подразделения обещают не покидать блокпост.
1 октября все участники контактной группы по урегулированию на востоке Украины на встрече в Минске согласовали формулу Штайнмайера для её имплементации в украинское законодательство.