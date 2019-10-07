Бойцы полка «Азов» заняли село в Донбассе перед отводом войск

Бойцы добровольческого полка «Азов» заняли село Золотое в Донбассе, следует из обращения главы подразделения Андрея Билецкого. 7 октября, в соответствии с минскими договорённостями, войска Украины должны покинуть Золотое.

«Если свою прямую обязанность – защищать каждый сантиметр украинской земли – не выполняет президент, власть, то выполним еще раз мы, ветераны-добровольцы», — говорится в обращении Билецкого, опубликованном на YouTube.

Он добавил, что бойцы подразделения обещают не покидать блокпост.

1 октября все участники контактной группы по урегулированию на востоке Украины на встрече в Минске согласовали формулу Штайнмайера для её имплементации в украинское законодательство.