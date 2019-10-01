Контактная группа согласовала в Минске формулу Штайнмайера

Все участники контактной группы по урегулированию на востоке Украины на встрече в Минске согласовали формулу Штайнмайера для её имплементации в украинское законодательство, заявил полномочный представитель России на переговорах Борис Грызлов.

«Таким образом, согласован порядок введения в действие закона об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей», — цитирует ТАСС Грызлова.

По его словам, удалось «преодолеть сопротивление украинской делегации, которое на прошлом заседании контактной группы затормозило подписание этой формулы».

Глава МИД самопровозглашённой ДНР Наталья Никонорова также отметила, что Киев согласовал документ с формулой Штайнмайера, передаёт РИА Новости.

«Сегодня, с нашей точки зрения, произошёл огромный прорыв... наконец-то сегодня после ещё одного сигнала от советников (лидеров нормандской четвёрки. — RT) украинская сторона всё-таки согласилась подписать и согласовать формулу Штайнмайера», — отметила она.

Никонорова подчеркнула, что все участники контактной группы «подписали данный текст».

Ранее в Кремле отметили, что заседание группы в Минске должно прояснить позицию Киева в отношении формулы Штайнмайера.

В середине сентября представитель Киева на заседании в Минске не стал подписывать формулу. В Министерстве иностранных дел Украины объяснили решение «техническим недоразумением».