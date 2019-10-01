В Кремле ожидают прояснения позиции Киева по формуле Штайнмайера
- РИА Новости
Он напомнил, что из Киева были слышны «разные заявления относительно предыдущего отказа».
«Говорилось и о технической ошибке, и о недопонимании. Поэтому сегодня, конечно, все ожидают, что наступит ясность, трансформировалась ли как-то предыдущая позиция украинской стороны, подтверждает ли украинская сторона свой отход от предыдущих договорённостей или, наоборот, корректирует своё подтверждение предыдущих обязательств. Поэтому сегодня мы именно это и ожидаем», — отметил Песков.
Как подчеркнул представитель Кремля, в случае отказа Киева подписать формулу существенно затормозятся переговоры по урегулированию ситуации на Украине.
По его словам, в этом случае Кремль «продолжит поиски путей решения этой внутриукраинской проблемы в меру своих возможностей».
Ранее помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что Москва рассчитывает на согласование формулы Штайнмайера контактной группой в Минске.
В середине сентября представитель Киева на заседании группы отказался подписать формулу.
Позднее в МИД Украины объяснили такое решение «техническим недоразумением».