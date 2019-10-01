Россия рассчитывает на согласование формулы Штайнмайера в Минске

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Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что российская сторона рассчитывает на то, что контактная группа в Минске окончательно согласует формулу Штайнмайера и Украина официально это зафиксирует.

«Мы надеемся, что будет окончательно согласована формула Штайнмайера и украинская сторона официально это зафиксирует», — цитирует его ТАСС.

Вместе с этим он отметил, что подобное развитие событий может стать «одним из важных достижений» заседания.

18 сентября представитель Киева на заседании контактной группы отказался подписать формулу Штайнмайера.

Глава МИД Украины Вадим Пристайко объяснил несогласование формулы Штайнмайера техническим недоразумением, которое возникло в самой трёхсторонней контактной группе. 

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