Киев объяснил «недоразумением» несогласование формулы Штайнмайера

Контактная группа в Минске письменно не согласовала формулу Штайнмайера из-за «технического недоразумения», заявил в интервью «Европейской правде» глава МИД Украины Вадим Пристайко.

«В Минске трёхсторонняя контактная группа действительно выполнила указание «нормандской четвёрки» о письменном согласовании текста этой формулы. Они действительно должны были это сделать, но возникло техническое недоразумение в самой трёхсторонней контактной группе», — сказал министр.

По его словам, также представитель Украины «выразил определённые замечания», которые могут быть обработаны позже.

Как указал Пристайко, возможно, в текст, который обсуждался на заседании, будет что-то добавлено или убрано из него.

18 сентября представитель Киева на заседании контактной группы отказался подписать формулу Штайнмайера.

В Берлине, комментируя такое решение, отметили, что цель формулы заключается в том, чтобы сделать возможной реализацию Минских соглашений.

Как заявили в Кремле, позиция Украины по формуле подтверждает, что до саммита в нормандском формате необходима подготовительная работа.

Подробнее — в материале RT.