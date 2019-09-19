В Германии прокомментировали отказ Киева подписать формулу Штайнмайера

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Цель формулы Штайнмайера заключается в том, чтобы сделать возможной реализацию Минских соглашений. Об этом, как передаёт ТАСС, заявили в МИД Германии, комментируя отказ представителя Киева подписать текст формулы.
В Германии прокомментировали отказ Киева подписать формулу Штайнмайера
  • РИА Новости

«Цель так называемой формулы Штайнмайера — сделать возможной реализацию Минских договорённостей. По мнению правительства ФРГ, это и должно произойти», — говорится в сообщении.

Как отметили в ведомстве, страны нормандского формата находятся в постоянном контакте.

18 сентября глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что дал согласие на формулу Штайнмайера. Как отметил министр, договорённость о формуле была достигнута на «встрече советников 2 сентября».

Позднее стало известно, что Киев на заседании контактной группы в Минске отказался подписать формулу Штайнмайера

Полпред самопровозглашённой ЛНР на переговорах Владислав Дейнего прокомментировал решение Киева

Подробнее — в материале RT.

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