В ЛНР прокомментировали отказ Киева подписывать формулу Штайнмайера

Полпред самопровозглашённой ЛНР на переговорах в Минске Владислав Дейнего считает странным решение Киева не подписывать формулу Штайнмайера по предоставлению Донбассу особого статуса в составе украинского государства.

«Леонид Данилович (Кучма, представитель Киева в контактной группе. — RT) сказал, что, в принципе, поддерживает эту формулу... На фоне этого заявления как-то странно выглядит его отказ от подписания этой формулы», — приводит РИА Новости его слова.

Дейнего также отметил, что формулу должна согласовать контактная группа по Донбассу.

Ранее министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил о достижении договорённости по формуле Штайнмайера на встрече советников 2 сентября.

Позднее полпред России в контактной группе Борис Грызлов заявил, что Киев на заседании группы отказался от её подписания.