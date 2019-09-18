Глава МИД Украины заявил, что дал согласие на «формулу Штайнмайера»

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что дал своё согласие на так называемую формулу Штайнмайера по предоставлению Донбассу особого статуса в составе украинского государства.

«Мы договорились о «формуле Штайнмайера» на встрече советников 2 сентября, и я могу привести то, на что я дал согласие», — приводит ТАСС его слова.

Он отметил, что «закон об особом статусе вступает в действие в предварительном формате на момент проведения выборов, а окончательно вступает в силу после решения БДИПЧ ОБСЕ (о признании выборов честными)».

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что Украина разрабатывает карту выполнения минских договорённостей с конкретными сроками их выполнения.