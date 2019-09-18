Глава МИД Украины заявил, что дал согласие на «формулу Штайнмайера»

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Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что дал своё согласие на так называемую формулу Штайнмайера по предоставлению Донбассу особого статуса в составе украинского государства.
Глава МИД Украины заявил, что дал согласие на «формулу Штайнмайера»
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«Мы договорились о «формуле Штайнмайера» на встрече советников 2 сентября, и я могу привести то, на что я дал согласие», — приводит ТАСС его слова.

Он отметил, что «закон об особом статусе вступает в действие в предварительном формате на момент проведения выборов, а окончательно вступает в силу после решения БДИПЧ ОБСЕ (о признании выборов честными)».

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что Украина разрабатывает карту выполнения минских договорённостей с конкретными сроками их выполнения.

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