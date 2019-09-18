Саботаж по-киевски: Грызлов сообщил об отказе Украины подписывать формулу Штайнмайера

Киев отказался подписать формулу Штайнмайера, которая определяет процедуру предоставления Донбассу особого статуса. Об этом после очередного заседания контактной группы в Минске сообщил полпред России Борис Грызлов. Между тем глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что якобы дал согласие на формулу Штайнмайера. Однако представитель главы украинской делегации на переговорах сообщил, что Киев выдвинул ряд условий для реализации этой инициативы. Со своей стороны, самопровозглашённые Донецкая и Луганская народные республики обвинили Украину в саботаже работы контактной группы.

В Минске завершилось очередное заседание контактной группы по урегулированию конфликта на юго-востоке Украины. Как констатировал полпред РФ Борис Грызлов, Киев отказался подписать формулу Штайнмайера, которая определяет процедуру предоставления Донбассу особого статуса.

«Представители Киева отказались подписать формулу Штайнмайера, то есть отказались согласовать порядок правового и фактического закрепления особого статуса Донбасса. Это тот самый документ, который был согласован 11 сентября политическими советниками лидеров стран «нормандской четвёрки» и предложен контактной группе для подписания», — сказал Грызлов.

По его словам, Киев, таким образом, грубо нарушает минские договорённости. Он добавил, что своими действиями украинская сторона также сорвала принятие решения о разведении сил в Петровском и Золотом, поскольку вопросы безопасности и политики должны быть синхронизированы.

«Такими действиями Киев поставил под угрозу саммит «нормандской четвёрки», так как условием проведения саммита было наличие успешного результата по этим двум направлениям», — пояснил полпред РФ.

Сложившуюся ситуацию обсудили в ходе телефонного разговора министры иностранных дел России и Германии Сергей Лавров и Хайко Маас. Переговоры прошли по инициативе немецкой стороны.

Между тем министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что он дал согласие на формулу Штайнмайера во время встречи советников «нормандской четвёрки», состоявшейся 2 сентября.

«Я могу привести то, на что я дал согласие... Советники договорились о конкретном тексте. Написано абсолютно чётко: закон об особом статусе вступает в действие в предварительном формате на момент проведения выборов, а окончательно вступает в силу после решения Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ. Это то, что записано в решении. Больше там ничего нет», — приводит слова дипломата издание «Европейская правда».

Полномочный представитель РФ Борис Грызлов после окончания заседания трёхсторонней контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе в Минске. Архивное фото

РИА Новости

© Виктор Толочко

Позиции республик Донбасса и Украины

Добавим, что представители самопровозглашённых донбасских республик также выразили недовольство действиями украинской стороны.

По словам министра иностранных дел Донецкой народной республики Натальи Никоноровой, у Киева не получится «бесконечно саботировать работу на политическом треке».

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«Украинские представители продолжают искажать смысл компромиссной формулы, ошибочно наделяя приоритетом решение вопросов безопасности», — пояснила она.

В свою очередь, представитель самопровозглашённой Луганской народной республики в гуманитарной подгруппе Ольга Кобцева добавила, что на Украине не заинтересованы в конструктивном сотрудничестве и по вопросу обмена незаконно удерживаемых лиц.

«Украинская сторона в который раз не выполнила свои обязательства по процессуальной «очистке» людей, подлежащих обмену, и мы, представители республик, это расцениваем как умышленное торможение и затягивание обмена», — цитирует РИА Новости руководителя рабочей группы ЛНР по обмену пленными.

Между тем украинская сторона сделала заявления совершенно противоположного характера. Как заявила Дарья Олифер, пресс-секретарь представителя Киева в контактной группе по Украине Леонида Кучмы, был достигнут значительный прогресс по вопросу обмена пленными. Кроме того, подтверждена готовность к разведению сил и средств в районе Золотого и Петровского.

Что касается формулы Штайнмайера, то Киев якобы не имеет принципиальных возражений по существу.

«Реализация этой формулы возможна только при условии выполнения следующих пунктов: полное прекращение огня; обеспечение эффективного мониторинга СММ ОБСЕ на всей территории Украины; вывод с территории Украины вооружённых формирований иностранных войск и военной техники; разведение сил и средств вдоль всей линии соприкосновения; обеспечение работы ЦИК Украины, украинских политических партий, СМИ и иностранных наблюдателей; установление контроля над неподконтрольным Украине участком российско-украинской границы», — написала она в Facebook.

Либо согласны, либо нет

Как считает член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов, глава украинского МИД, вероятно, слукавил, когда заявил о согласии на формулу Штайнмайера, поскольку в таком случае встреча в Минске завершилась бы с другим итогом.

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«Я сильно подозреваю, что в данном случае мы имеем дело с подходом «мы согласны на формулу Штайнмайера, но сами объясним, на какую именно концепцию согласны». Хотя в данном случае нужно соглашаться со всей концепцией целиком, а обсуждать какие-то отрывочные пункты, которые нравятся или не нравятся, смысла нет. Формула Штайнмайера, как и Минские соглашения, имеет смысл только как общий план со всеми взаимосвязанными пунктами», — подчеркнул собеседник RT.

По мнению директора Института современного государственного развития Дмитрия Солонникова, сложившаяся ситуация свидетельствует о низкой компетентности нынешнего украинского руководства и неспособности принимать волевые решения.

«Скажите, что вы отказываетесь от минского процесса, и тогда всё понятно — вы ничего не делаете. Или скажите, что выполняете, и тогда выполняйте. Но они не могут сказать ни то, ни другое, поэтому оказываются периодически в такой глупой ситуации. Это просто говорит о качестве нынешнего украинского управления», — заявил эксперт.

По его мнению, вероятность проведения саммита лидеров «нормандской четвёрки» в скором времени практически исключена.

«Встретиться, чтобы встретиться, красоваться перед телекамерами — зачем это нужно? Кроме Зеленского, это не нужно никому — ни Германии, ни России, ни Франции», — указал Солонников в беседе с RT.