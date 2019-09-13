«Требует кропотливой работы»: в Кремле допустили новый обмен удерживаемыми лицами с Украиной

Второй этап обмена удерживаемыми лицами между Россией и Украиной потребует проведения кропотливой работы, которая может занять продолжительное время. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отметивший, что никто не исключает возможности и целесообразности этого процесса. В свою очередь, украинский лидер Владимир Зеленский сообщил, что Киев готовит списки людей для нового обмена удерживаемыми лицами. Первый этап прошёл 7 сентября в формате «35 на 35».

Проведение нового обмена удерживаемыми лицами между Россией и Украиной потребует тщательной проработки, которая займёт определённое время. Однако российская сторона открыта для обсуждения этого вопроса, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

«Это требует начала нового процесса, обмена мнениями, очень, очень кропотливой и, наверняка, растянутой по времени работы, — сказал он. — Поэтому это вопрос тех же самых двусторонних контактов».

Песков подчеркнул, что никто априори не исключает возможности и целесообразности проведения такого процесса.

Также в пятницу, 13 сентября, украинский лидер Владимир Зеленский, выступая на форуме «Ялтинская европейская стратегия» (YES) в Киеве, заявил, что страна готовит новые списки лиц для обмена с Россией.

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«Сейчас мы готовим другие списки и ждём нового этапа обмена. Об этом мы будем договариваться и в Минске, и в нормандском процессе», — рассказал он.

В Кремле на этой неделе уже отмечали, что новый обмен удерживаемыми лицами возможен. 10 сентября Песков сообщил, что хоть конкретики по этому вопросу пока нет, но есть понимание, что «процесс нужно продолжать».

«Пока говорить о сроках следующего обмена, наверное, было бы преждевременно, но понимание, что нужно выходить на это, имеется», — сказал он.

В свою очередь, украинский омбудсмен Людмила Денисова в эфире телеканала «1+1» заявила, что второй этап обмена удерживаемыми лицами может включать не менее 113 человек.

«Президенты смогли договориться»

На форуме YES Зеленский также призвал западные страны сохранять в силе антироссийские санкции до тех пор, пока продолжается конфликт на востоке Украины.

«Кое-кто на Западе говорит о снятии санкций, так как теряет деньги. А мы теряем людей. Пока не будет мира, должны сохраняться санкции», — сказал он.

Однако присутствовавший на мероприятии президент Финляндии Саули Ниинистё отметил, что слова «в результате санкций российская экономика рухнет и они должны будут отступить» звучат давно, однако этого не произошло и в ближайшем будущем вряд ли случится.

«У нас тут уже есть живой пример, когда президенты Путин и Зеленский смогли договориться об обмене. Это, конечно, небольшой шаг, может, он ни к чему и не приведёт. Но это было сделано», — сказал Ниинистё.

В Кремле также негативно оценили слова Зеленского касательно антироссийского санкционного давления. Песков напомнил, что рестрикции также вредят тем, кто их вводит.

«Есть набор, вы знаете, может быть, они уже стали тривиальными, таких тезисов по санкциям. Этот набор уже неоднократно доказал свою правоту. Это обоюдоострое оружие не приносит никому пользу, не помогает решить проблему, противоречит международному праву, размывает нормы международного права и в целом не несёт ничего хорошего ни тем странам, против кого объявляют санкции, ни тем странам, которые объявляют санкции», — сказал он.

«Ждём встречи в нормандском формате»

Стоит добавить, что, говоря о возможности обсудить новый обмен в рамках саммита в нормандском формате, Зеленский выразил надежду на проведение этих переговоров до конца месяца.

«Мы ждём встречи в нормандском формате лидеров четырёх стран. Ждём этой встречи, обращаемся к нашим западным партнёрам и до конца сентября ждём встречи. Я думаю, она обязательно произойдёт», — заявил президент Украины.

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Отметим, что вопрос проведения саммита в нормандском формате поднимался Зеленским с момента его вступления в должность в мае. Однако в России неоднократно подчёркивали, что для такой встречи необходимо провести серьёзную подготовительную работу, чтобы саммит привёл к реальным результатам.

«В ходе обмена мнениями относительно перспектив организации саммита «нормандской четвёрки» президентом России отмечена необходимость продолжения всесторонней подготовительной работы с тем, чтобы очередная встреча в этом формате была результативной и реально способствовала выполнению имеющихся договорённостей на высшем уровне, прежде всего минского комплекса мер», — отметили в пресс-службе Кремля по итогам телефонного разговора Путина и Зеленского 7 сентября.

Вместе с тем в телефонном разговоре с президентом Франции Эммануэлем Макроном Путин обратил внимание на необходимость выполнения Украиной минских договорённостей и закрепление «формулы Штайнмайера».

Напомним, это комплекс мер, предложенный бывшим главой МИД ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером, который предусматривает особый порядок местного самоуправления на территории самопровозглашённых Луганской и Донецкой народных республик.

12 сентября Зеленский заявил, что и «формула Штайнмайера» и Минские соглашения будут обсуждаться на саммите в нормандском формате, однако Киев будет «бороться ,чтобы защитить каждую каплю украинских интересов».

«Вы знаете, что не я подписывал Минские соглашения. Но мы с вами понимаем, что ответственность сейчас на мне. Никто не снимает эту ответственность, потому что это наша с вами страна», — добавил он.

Первый этап

Первый этап обмена удерживаемыми лицами между Россией и Украиной состоялся 7 сентября. Он прошёл в формате «35 на 35». Среди вернувшихся в Россию был глава портала «РИА Новости Украина» Кирилл Вышинский. Киеву же были возвращены, в числе прочих, украинские моряки, задержанные за нарушение границы РФ во время инцидента в Керченском проливе, а также режиссёр Олег Сенцов, осуждённый на 20 лет за терроризм.

«Это стало возможным, благодаря выполнению договорённостей, достигнутых лично президентами России и Украины. В отличие от своих предшественников, новая администрация Зеленского продемонстрировала здравый подход и готовность к компромиссам», — комментировали обмен в российском МИД.

Зеленский назвал произошедшее первым этапом «разблокирования диалога» между странами. А сам Кирилл Вышинский, комментируя обмен в разговоре с RT, выразил надежду, что это не будет разовой пиар-акцией.