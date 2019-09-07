«Практический шаг, а не просто слова»: как проходил обмен удерживаемыми лицами между Россией и Украиной

В субботу, 7 сентября, между Россией и Украиной состоялся обмен удерживаемыми лицами по формуле «35 на 35». В РФ вернулся в том числе глава РИА Новости Украина Кирилл Вышинский. Москва среди прочих передала Киеву моряков, задержанных за незаконное пересечение российской границы в Керченском проливе, и Олега Сенцова, осуждённого за терроризм. В МИД РФ обмен назвали позитивным сигналом, за которым должны последовать другие действия по нормализации отношений между двумя странами. Между тем в Совфеде отметили, что это первый практический шаг администрации президента Украины Владимира Зеленского.

В субботу, 7 сентября, между Россией и Украиной состоялся обмен удерживаемыми лицами по формуле «35 на 35». Около 13:30 украинцы прибыли в киевской аэропорт Борисполь, примерно в то же время в российском аэропорту Внуково приземлился самолёт Ту-204 с гражданами России.

Среди освобождённых украинской стороной был в том числе и главный редактор РИА Новости Украина Кирилл Вышинский, задержанный в Киеве в 2018 году по подозрению в поддержке самопровозглашённых республик Донбасса и «госизмене».

Россия, в свою очередь, организовала передачу Украине 24 украинских моряков, которые были задержаны в ноябре 2018 года за нарушение российской границы в Керченском проливе, а также режиссёра Олега Сенцова, осуждённого в России на 20 лет тюрьмы за терроризм.

Обмен удерживаемыми лицами стал «позитивным сигналом», за которым должны последовать другие важные шаги по нормализации отношений между двумя странами, заявили в МИД РФ.

«Это стало возможным благодаря выполнению договорённостей, достигнутых лично президентами России и Украины. В отличие от своих предшественников, новая администрация Зеленского продемонстрировала здравый подход и готовность к компромиссам», — говорится в заявлении на сайте министерства.

Кроме того, в ведомстве выразили надежду, что этот шаг создаст позитивный фон для работы в рамках минской контактной группы и «нормандского формата». В то же время в МИД подчеркнули, что «привычка винить Россию во всех бедах Украины должна остаться в прошлом».

Между тем после завершения процедуры президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что утром 7 сентября провёл телефонный разговор с Владимиром Путиным. По словам украинского лидера, они сделали «всё, что было можно», чтобы обмен состоялся, а также отметил, что эта акция стала «первым шагом к разблокированию диалога с РФ».

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О запланированном взаимном обмене удерживаемыми лицами между Россией и Украиной стало известно в конце августа. Адвокат нескольких находящихся на Украине россиян Валентин Рыбин тогда сообщил, что страны согласовали дату, однако пока не раскрывают её. Он рассказал, что окончательные списки лиц ещё не утверждались, и в них могли вноситься правки.

В Кремле отказались комментировать слова юриста. При этом в МИД отметили, что работа по этому вопросу ведётся, однако говорить о ней преждевременно.

О том, что переговорами по этой проблеме занимается президент Украины и его команда, заявлял и глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук.

Омбудсмен по правам человека в России Татьяна Москалькова назвали обмен «исторической и широкомасштабной гуманитарной акцией» и новой страницей отношений между странами. Москалькова выразила надежду, что в отношении участников обмена не будут применяться репрессивные меры, и высказалась за прекращение связанных с ними уголовных дел.

«Я так думаю, что было совершено замечательно завершить и прекратить уголовные дела за отсутствием событий преступлений как таковых, но это вопросы завтрашнего дня, а сегодня мы можем сказать о новой странице наших отношений», — приводит РИА Новости её слова.

Стоит отметить, что, по словам Москальковой, все участники обмена получили статус «личного обязательства». В отношении целого ряда лиц как с российской, так и с украинской стороны продолжается следствие, и они обязаны являться к следователю или в суд в соответствующем государстве.

«Первый шаг от конфронтации к диалогу»

Обмен удерживаемыми лицами между Россией и Украиной прокомментировала главный редактор RT и «Россия сегодня» Маргарита Симоньян. По её словам, эта процедура стала первым по-настоящему позитивным событием в отношениях двух стран с 2014 года.

«С 2014 года это, наверное, первое по-настоящему позитивное и вообще радостное событие в наших отношениях с Украиной. Первый раз мы можем сказать, что что-то произошло между нашими двумя странами хорошее. И я, как оптимист, надеюсь, что, может быть, это начало этого вектора в сторону нормализации отношений между двумя безусловно братскими и вообще родными народами», — заявила Симоньян.

Состоявшийся обмен удерживаемых лиц между Россией и Украиной может стать первым шагом в направлении «от конфронтации к диалогу», написал в Facebook глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачёв.

По его словам, решение украинского руководства пойти по этому пути не может не радовать, поскольку команда нового президента Украины Владимира Зеленского испытывала сильное давление со стороны противников переговоров с Донбассом и Россией.

«Для многих из тех, кто громко и с пафосом требовал освобождения «политзаключённых» и «военнопленных», намного выгоднее было, чтобы они продолжали пребывать в «кремлёвских застенках», тем самым давая возможность для продолжения пропагандистских кампаний глобального масштаба», — отметил сенатор.

К тем же, кто всё-таки возвращался на Украину, отношение быстро менялось, когда они начинали говорить «неудобную правду» вместо пропагандистских клише, считает Косачёв.

В пример он приводит Надежду Савченко.

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Напомним, Надежда Савченко принимала участие в конфликте на юго-востоке Украины в качестве добровольца нацбатальона «Айдар». В июне 2014-го она была задержана ополченцами после обстрела «Айдаром» позиций военных Луганской народной республики, после чего передана России. В июле того же года Следственный комитет РФ предъявил ей обвинение в пособничестве в убийстве Игоря Корнелюка и Антона Волошина — журналистов ВГТРК, погибших при обстреле. В марте 2016-го года Донецский городской суд Ростовской области приговорил Савченко к 22 годам колонии общего режима.

После оглашения приговора, в мае 2016 года, Савченко обменяли на россиян Евгения Ерофеева и Александра Александрова, которых удерживали на Украине. Вернувшись на родину, Савченко продолжила политическую карьеру, так как во время пребывания в российском СИЗО она была избрана депутатом Верховной рады Украины.

Однако в политике она продержалась недолго. Савченко начала критиковать украинскую власть и стала «неудобной» фигурой. В 2018 году с женщины была снята депутатская неприкосновенность, а затем ей предъявили ряд обвинений, в том числе в организации теракта и покушении на высших государственных лиц, и арестовали. Савченко была освобождена из-под стражи 16 апреля 2019 года, за несколько дней до второго тура президентских выборов на Украине.

Реакция Запада

На Западе высоко оценили гуманитарную акцию, проведённую Россией и Украиной. Канцлер Германии Ангела Меркель назвала обмен удерживаемыми лицами между двумя странами «подающим надежду сигналом» и призвала и дальше работать над реализацией Минских соглашений.

Совет Европы, в свою очередь, приветствовал обмен, охарактеризовав его как «важный и вдохновляющий шаг к нормализации отношений двух стран — членов Совета Европы». Об этом сообщил генсек организации Турбьёрн Ягланд.

Президент США Дональд Трамп также прокомментировал обмен удерживаемыми лицами, назвав это событие «хорошими новостями».

«Россия и Украина только что совершили масштабный обмен заключёнными. Это отличная новость и, возможно, первый колоссальный шаг на пути к миру. Мои поздравления обеим странам!» — написал американский лидер в своём Twitter.

Russia and Ukraine just swapped large numbers of prisoners. Very good news, perhaps a first giant step to peace. Congratulations to both countries! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 7, 2019

Следующие шаги

Эта гуманитарная акция открывает широкие перспективы для дальнейшего восстановления отношений между Россией и Украиной, рассказал RT зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.

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«Сегодняшний обмен имеет огромное политическое значение для наших двух стран. Это первый этап будущей полной реализации Минских соглашений. Следующим будут прекращение огня на юго-востоке Украины и развод противоборствующих сторон», — считает эксперт.

Решение об обмене стало первым практическим шагом новой украинской администрации, полагает глава комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета Андрей Климов.

«Я согласен с экспертами, которые называют это важным шагом. По существу, это первый важный шаг при новом президенте Зеленском, это практический шаг, а не просто слова. Что за этим последует, мы посмотрим», — сказал сенатор в беседе с RT.