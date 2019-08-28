«Первый шаг на пути к справедливости»: суд в Киеве освободил Вышинского из-под стражи

Киевский апелляционный суд освободил главу РИА Новости Украина Кирилла Вышинского из-под стражи. Журналист провёл в заключении около 470 дней по обвинению в госизмене. Действия украинских властей неоднократно критиковали представители ОБСЕ и международного журналистского сообщества. При этом дело в отношении Вышинского не прекратили — он отпущен под личное поручительство. В Кремле приветствовали решение суда. По мнению официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, оно стало шагом к восстановлению справедливости в отношении журналиста. Однако решения ждали слишком долго, чтобы процесс можно было назвать беспристрастным, считают в Госдуме.

Суд в Киеве отпустил руководителя РИА Новости Украина Кирилла Вышинского под личное поручительство, удовлетворив просьбу защиты. Журналист провёл под стражей больше года — около 470 дней.

«Отменить прежнее решение, удовлетворить ходатайство защиты и изменить меру пресечения с содержания под стражей в СИЗО Киева на личное поручительство», — сказал судья.

Вышинский назвал это решение справедливым и обоснованным. «Я считаю, что это решение обоснованное и справедливое, за ним нет ничего сверхъестественного», — сказал он.

«Как любой человек, который провёл в тюрьме не имеет значения какой срок и вышел из тюрьмы по решению суда, конечно, я рад решению суда. Я ждал этого решения больше года», — подчеркнул журналист.

После освобождения Вышинский поехал домой, рассказал его адвокат Андрей Доманский. Юрист также отметил, что перевод под личное поручительство возвращает журналисту практически все права гражданина Украины.

«Он может пользоваться всеми правами гражданина, в том числе на работу, но за исключением тех обязательств, которые наложены судом», — сказал адвокат.

Сам Вышинский отметил, что у него пока нет конкретных планов, однако главное, на чём он сфокусируется после освобождения, — участие в дальнейшем судебном процессе.

«Я ещё не определился с конкретными планами, у меня цель и главный план сейчас — участвовать в судебном процессе», — сказал он.

Обвинения с Вышинского не сняты, он до сих пор проходит как обвиняемый по делу о государственной измене. Доманский подчеркнул, что защита намерена добиваться признания журналиста невиновным.

«В дальнейшем будем работать над оправдательным приговором», — сказал он.

При этом, по мнению юриста, освобождение Вышинского свидетельствует о том факте, что из дела убрана политическая составляющая.

«В действительности есть сила и дух закона, но самое главное — убирать политику из дел, что даст возможность рассматривать их в правовом поле. Сейчас мы видим, когда идёт деполитизация дел, то есть очень положительный момент», — подчеркнул он.

«Первый шаг на пути к справедливости»

В Кремле приветствуют решение суда освободить Вышинского из-под стражи, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Мы в Кремле приветствуем решение об освобождении Вышинского и пока в оценках ограничимся. Мы приветствуем это решение украинского суда», — сказал он.

Решение суда стало шагом к восстановлению справедливости по отношению к главе РИА Новости Украина, считает официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Освобождение Вышинского из-под стражи — это первый шаг на пути к справедливости в отношении журналиста», — написала она в Facebook.

При этом освобождение нельзя назвать образцом справедливости, потому что его ожидали слишком долго, отметил в разговоре с RT зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин.

«Было давно ожидаемым (это решение. — RT), слишком долго ожидаемым, чтобы считать его образцом справедливого и беспристрастного решения. По всем законам Вышинский не может быть признан виновным, он даже отказался от включения в список на обмен осуждёнными в России гражданами Украины, потому что не считает себя виновным», — считает депутат.

Поддержал освобождение и представитель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир. Он неоднократно призывал Киев освободить Вышинского.

«Приветствую освобождение из-под стражи журналиста РИА Новости (Украина. — RT) Кирилла Вышинского сегодня в Киеве. Я призывал освободить его и проявлял участие несколько раз», — написал он в Twitter.

I welcome pre-trial release of #RIA Novosti journalist Kirill #Vyshinsky today in Kyiv #Ukraine. I called for his release & intervened on this many times. I call for the release of all other detained journalists & authors in #OSCE region like #Sushchenko & #Sentsov in #Russia. — OSCE media freedom (@OSCE_RFoM) August 28, 2019

Свою поддержку позиции ОБСЕ высказала и Германия. Об этом журналистам рассказала представитель МИД ФРГ Мария Адебар.

«Мы пристально следили за процессом с самого начала. Собственных данных относительно предъявленных ему обвинений мы не имеем. Но мы поддерживали ОБСЕ, которая настаивала на ускорении процесса. И факт, что господин Вышинский теперь на свободе, является шагом, как мы надеемся, в этом направлении», — подчеркнула она.

Прокомментировали освобождение Вышинского и его коллеги. Главный редактор RT Маргарита Симоньян отметила мужество и стойкость журналиста.

«Мало кто видел Кирилла, кроме его адвокатов, мало кто с ним общался, но мы знаем, что он человек удивительного мужества, удивительной цельности, стержня и стойкости. Поэтому я думаю, что с психологическим состоянием у него всё должно быть нормально», — сказала она в эфире телеканала «Россия 24».

Симоньян также подчеркнула, что невиновность Вышинского «любому нормальному человеку, непредвзятому» очевидна.

Генеральный директор МИА «Россия сегодня» Дмитрий Киселёв выразил сомнение, что добиться невиновности Вышинского возможно через суд, и призвал президента Украины Владимира Зеленского снять обвинения с журналиста.

«Кирилл верит в то, что он сможет доказать свою невиновность в суде, но я здесь не совпадаю с Кириллом и считаю, что решение может быть только политическим — его может принять только президент Зеленский, прекратив вообще это позорное уголовное преследование и признав всё дело неправомерным, юридически ничтожным и перевернув эту позорную для страны страницу», — подчеркнул он.

Решение освободить Вышинского стало одним из ключевых для всего профессионального сообщества, убеждён вице-президент Международной федерации журналистов Тимур Шафир.

«Освобождение главного редактора РИА Новости Украина Кирилла Вышинского является одним из ключевых событий, знаковым для всего профессионального журналистского сообщества в международном масштабе. Журналисты всего мира могут только приветствовать это событие», — приводит его слова РИА Новости.

«Абсурдность и бессмысленность обвинений»

Напомним, Кирилл Вышинский был задержан в мае 2018 года. Его обвинили в поддержке самопровозглашённых Донецкой и Луганской республик, а также в госизмене. Вышинского поместили под арест, который неоднократно продлевался.

Сам журналист и его защита считают преследование политическим. Так, после освобождения Вышинский сказал, что его преследование было начато по инициативе экс-президента Украины Петра Порошенко, который таким образом хотел поднять свой политический рейтинг.

«Я к этому отнёсся с первого дня как к попытке поднять политический рейтинг ушедшего президента, попытка оказалась неудачной. Президенту она стоила его места, я так считаю, в том числе, ну а мне она стоила больше года содержания в тюрьме», — подчеркнул журналист.

Отметим, что суд должен был рассмотреть апелляцию защиты и ранее, однако заседание неоднократно откладывалось по разным причинам.