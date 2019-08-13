Перенесли на неделю: суд в Киеве не стал рассматривать апелляцию защиты Вышинского

Апелляционный суд Киева перенёс на 20 августа рассмотрение жалобы защиты главы РИА Новости Украина Кирилла Вышинского по поводу продления срока его ареста. Самого Доманского 13 августа вызвали в Генпрокуратуру Украины и сообщили ему о новом подозрении в незаконной приватизации и легализации имущества. Адвокат заявил RT, что таким образом на него оказывают давление из-за дела Вышинского. По мнению экспертов, освобождению журналиста мешают контроль судебного процесса сторонниками экс-президента Петра Порошенко, а также противоречия в команде нового украинского лидера Владимира Зеленского.

Апелляционный суд Киева перенес на 20 августа рассмотрение апелляции со стороны защиты главы РИА Новости Украина Кирилла Вышинского. Об этом журналистам сообщил его адвокат Андрей Доманский. Жалоба была подана из-за продления срока задержания журналиста до 19 сентября.

«Другие адвокаты, которые принимают участие в данном деле, не смогли прибыть вовремя на данное судебное заседание, поскольку они принимают участие в другом уголовном деле… Поэтому было подано ходатайство с учетом (интересов. — RT) нашего подзащитного Кирилла Вышинского, чтобы у него было минимум два защитника для обеспечения права на защиту, … оно было поддержано судом», — заявил Доманский.

Адвокат Вышинского в интервью видеоагентству Ruptly рассказал, что в Генпрокуратуре ему выдали новое уведомление о подозрении по делу, в котором он является фигурантом с апреля 2018 года. Доманский отметил, что он участвовал в этом деле как адвокат, но после того как он стал заниматься Вышинским, следствие завели и в отношении него.

«На сегодняшний день мы видим, что Генеральная прокуратура одновременно с датами рассмотрения дела Кирилла Вышинского и с активизацией дела по нему начинает давить на меня, то есть я вижу что эти дела взаимосвязаны. Эти процессуальные действия направлены на дискредитацию меня как защитника», — заявил адвокат.

Доманский также назвал дело, по которому его обвиняют, «сливным». К таким делам специально привязывают все неудобные случаи, чтобы их нельзя было обжаловать, пояснил он.Доманского обвиняют по двум статьям, это «незаконная приватизация» и «легализация имущества полученного незаконным путем». Дело связано с приватизацией нежилого дома на территории заповедника «Древний Киев». В январе у адвоката провели обыски, впоследствии ему была назначена мера пресечения в форме залога.

Также Доманский рассказал, что получил повестку с требованием явиться в Генпрокуратуру Украины.

«Меня вызывают сегодня в Генпрокуратуру для вручения мне нового подозрения в деле, в котором меня уже уведомляли о подозрении. Что и как мне неизвестно, уже в два часа я буду знать, что нового мне предъявляет Генеральная прокуратура», — сказал Доманский журналистам.

Таким образом украинские власти оказывают юридическое давление на адвоката Вышинского, считает заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики ВШЭ Андрей Суздальцев.

«В аресте и содержании его под стражей нарушена масса законов самой Украины. Естественно, адвокат в данном случае выступает в роли раздражителя. Это давление на него», — прокомментировал эксперт в беседе с RT.

Глава Украинского аналитического центра, экономист Алексей Охрименко полагает, что весь судебный процесс, в том числе и диалог защитой, контролируется старыми элитами. Изменений к лучшему можно ожидать только тогда, когда новый президент Владимир Зеленский назначит на судебные посты новые фигуры, уверен эксперт.

«Пока ещё генеральный прокурор Луценко. Он пытается показать видимость работы. Нужно ждать нового прокурора. По большому счёту, есть такие разговоры, что как только Зеленский наконец поменяет свои структуры, проблему Вышинского решить будет проще», — считает он.

РИА Новости

По мнению Охрименко, судебный процесс затягивается из-за отсутствия в команде Зеленского понимания того, что делать с Вышинским.

«Я так понимаю, в команде идёт борьба группировок. Есть группировка, которая предлагает не выпускать Вышинского и показательно наказать, а есть те, кто предлагают поскорее закончить этот беспредел, отпустить Вышинского и не создавать проблем. Но Зеленский пока решения не принял. Поэтому суд берёт паузу, так как не хочет сам ничего решать», — предположил эксперт.

Кроме того, украинское руководство все ещё планирует использовать для обмена, поэтому оно затягивает время, выжидая удобного случая. Такого мнения придерживается Суздальцев.

«Украинская сторона рассчитывает на то, что российская сторона сформирует встречное предложение. Главное желание украинской стороны — отдать осуждённого Сенцова и вернуть 24 украинских моряков. Стратегически такие действия говорят о том, что в украинском руководстве не сложилось более-менее внятного плана развития отношений с Россией», — пояснил эксперт.

Ход судебного разбирательства

Напомним, Кирилл Вышинский был взят под стражу в Киеве 15 мая 2018 года, через два дня после этого он был арестован Херсонским городским судом. Журналиста обвиняют в государственной измене, ему грозит до 15 лет решения свободы. Вышинский считает обвинения бездоказательными и отказывается признавать вину.

Также по теме «Получить максимум бонусов»: почему украинский суд не стал освобождать Кирилла Вышинского Подольский суд Киева не стал менять меру пресечения главе РИА Новости Украина Кириллу Вышинскому и продлил его арест до 19 сентября....

19 июля 2019 года Подольский суд Киева продлил Вышинскому арест до 19 сентября 2019 года. Суд удовлетворил ходатайство обвинения, утверждавшего, что Вышинский может покинуть Украину, поскольку имеет российское гражданство. Следующее заседание по выбору меры пресечения должно состояться 16 сентября.

Сам Вышинский тогда заявил, что не намерен убегать из страны и не согласен на свой обмен на украинцев, содержащихся в заключении в России.

«Я никуда не собираюсь убегать, я хочу справедливости. Я слышал, что меня хотят обменять, но я не вещь, чтобы меня менять», — сказал он журналистам.

29 июля защита журналиста обжаловала решение о продлении ареста. Андрей Доманский сообщил, что апелляция была подана в Киевский апелляционный суд.

Прекратить преследования Вышинского призывали многие публичные лица в России и странах Запада. В частности, с требованием освободить журналиста выступал представитель ОБСЕ по вопросам свободы средств массовой информации Арлем Дезир.