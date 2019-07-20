«Получить максимум бонусов»: почему украинский суд не стал освобождать Кирилла Вышинского

Подольский суд Киева не стал менять меру пресечения главе РИА Новости Украина Кириллу Вышинскому и продлил его арест до 19 сентября. Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков призвал украинские власти отпустить журналиста на свободу, чтобы начать диалог с Москвой. Однако президент Украины Владимир Зеленский выдвинул свои условия, предложив взамен освободить осуждённого в России за терроризм Олега Сенцова. Сам Вышинский выступил категорически против обмена. Как отмечают эксперты, своим заявлением Зеленский вмешался в работу суда и сорвал возможное освобождение журналиста. Источники RT в украинских политических кругах считают, что президент намеренно «поднял ставки», намереваясь добиться от Москвы выгодных для него уступок.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала позором решение украинского суда оставить под стражей руководителя РИА Новости Украина Кирилла Вышинского.

«Стыд и позор. Вот и все европейские ценности», — прокомментировала Захарова на своей странице в Facebook.

19 июля Подольский суд Киева продлил до 19 сентября арест Вышинского, несмотря на то что журналист ходатайствовал об изменении ему меры пресечения и просил суд освободить его под личное обязательство. Как сообщил адвокат Андрей Доманский, защита будет добиваться отмены решения суда.

Сам Вышинский заявил агентству Ruptly, что он считает своё дело «политическим», полагая, что оно было инициировано предыдущим руководством Украины и «позорит страну».

Копируя Порошенко

Вышинский, обвиняемый украинскими силовиками в поддержке республик Донбасса и госизмене, уже более года находится в заключении на Украине. Журналист не признаёт обвинений и подчёркивает, что судебный процесс вызван его профессиональной деятельностью, а также желанием использовать его для обмена на заключённых, содержащихся в России.

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Ранее в поддержку руководителя РИА Новости Украина неоднократно выступали коллеги из России и других стран, а также международных журналистских организаций. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что освобождение журналиста могло бы стать «прекрасным первым шагом» в восстановлении диалога Москвы и Киева. О надежде на освобождение руководителя РИА Новости Украина заявил и замглавы МИД России Григорий Карасин. О возможности изменения меры пресечения для Вышинского говорила даже пресс-секретарь генпрокурора Украины Лариса Сарган, правда, выступая против такого шага.

Накануне судебного заседания, назначенного на 19 июля, представитель ОБСЕ по вопросам свободы средств массовой информации Арлем Дезир призвал власти Украины освободить журналиста.

Однако в день разбирательства по делу Вышинского президент Украины Владимир Зеленский предложил обменять главу РИА Новости Украина на Олега Сенцова, осуждённого в России по обвинению в терроризме.

«Относительно господина Вышинского — если это первые нормальные шаги, если такие условия, то мы готовы. Давайте мы дадим вам господина Вышинского, если вы хотите. Верните нам господина Сенцова», — подчеркнул украинский лидер.

Также он выступил против возможного обмена журналиста на украинских моряков, арестованных в прошлом году в России за провокацию в Керченском проливе. Их, по словам президента, Киеву должны и так «вернуть». Ранее о возможности обмена руководителя РИА Новости Украина на Сенцова заявлял Пётр Порошенко.

Сам Вышинский 19 июля выступил категорически против такого поворота в своей судьбе, заявив, что он «не вещь», чтобы его менять. По словам журналиста, он намерен добиться справедливости на Украине. О неравноценности обмена журналиста на осуждённого на 20 лет за терроризм заявлял ещё в 2018 году Владимир Путин.

«Прямое давление на суд»

Как отметил в разговоре с RT политолог Владимир Корнилов, сделав предложение об обмене Вышинского на Сенцова, президент Украины сорвал возможное освобождение журналиста.

Владимир Зеленский

globallookpress.com

© Serg Glovny/ZUMAPRESS.com

В июне Конституционный суд Украины разрешил изменять меру пресечения для обвиняемых по статье о госизмене. 3 июля Голосеевский суд Киева воспользовался этим решением и освободил из-под стражи бывшего заместителя руководителя службы протокола премьера Украины Станислава Ежова, обвиняемого в сотрудничестве с российскими спецслужбами. Это постановление повысило вероятность того, что изменить меру пресечения могут и Вышинскому.

«Буквально за несколько часов до заседания суда Зеленский заявил, что собирается обменять Вышинского. Это прямое давление на суд. Судьи приходят на заседание и уже знают, что их президент принял решение по этому человеку. И о каком тут освобождении может идти речь, о каком выходе на свободу? Ясно, что они уже пришли с заготовленным мнением», — отметил Корнилов.

По словам эксперта, до заявления Зеленского ещё была надежда, что суд перенесётся или сорвётся. Тогда Вышинский мог бы выйти на свободу, поскольку у него истекал срок содержания под стражей.

«Но как только президент вмешался, сразу все эти надежды были разрушены. Вот вам и вся независимость судов на Украине», — заявил эксперт.

На поводу у националистов

Член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько отметил в разговоре с RT, что нежелание украинских властей освободить Вышинского вызвано опасением потерять голоса националистически настроенных избирателей. 21 июля состоятся досрочные выборы в Верховную раду, где партия Зеленского «Слуга народа» рассчитывает сформировать самую крупною фракцию.

Информационные плакаты о лидерах баллотирующихся в Раду политических партий на избирательном участке в Киеве

© Gleb Garanich / Reuters

«Президент занимает двойственную позицию и не хочет терять перед парламентскими выборами голоса националистически настроенных избирателей, — подчеркнул Безпалько.

Такими же мотивами руководствовался Зеленский, когда вспомнил о Сенцове, отмечает эксперт. Однако предложение обменять Вышинского на «человека, покушавшегося на совершение теракта», изначально было обречено на провал, указывает Безпалько.

«Понятно желание Зеленского завоевать сердца тех граждан Украины, для которых Сенцов и его националистические действия что-то значат. Но для нас подобный подход является неприемлемым», — рассказал политик.

Напомним, что 15 июня у здания Подольского суда в Киеве состоялся митинг националистов против выхода Вышинского на свободу. По словам Москальковой, судьям поступали угрозы от украинских должностных лиц, выступающих против освобождения Вышинского.

В заложниках у Зеленского

Источник RT в Радикальной партии связал нежелание Киева освободить главу РИА Новости Украина с давлением «западных партнёров». Ранее Зеленский заявил, что союзники отговаривали его от переговоров с Путиным.

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«Насколько мне известно, украинские власти готовы были отпустить Вышинского на свободу. Но потом Зеленского убедили в необходимости получить гарантии, что взамен страна сможет вернуть моряков. На президента давят иностранные партнёры, которые выступают против прямого контакта Киева и Москвы. И Зеленский вынужден к ним прислушиваться, иначе Украина останется без кредитов», — заявил собеседник.

В свою очередь, источник RT в партии «Батькивщина» предполагает, что глава украинского государства готов отпустить Вышинского на свободу, но при этом стремится набрать политические очки. Освобождение Сенцова или моряков могло бы укрепить его авторитет.

«Зеленский хотел бы наладить диалог с Россией и освободить журналиста, — считает представитель «Батькивщины». — Все прекрасно понимают, что Вышинский фактически является заложником. Но президенту Украины нужны быстрые победы, поэтому он и заявил об обмене».

Ряд источников RT в украинских политических кругах считают, что, поднимая ставки в деле Вышинского, Киев серьёзно рискует осложнить переговоры по вопросу обмена заключёнными и нормализации российско-украинских отношений.

Так, собеседник RT в партии «Народный фронт» заявил: «РИА Новости много лет работали в самом центре Киева, и только в прошлом году правоохранительные органы решили задержать Вышинского. Это свидетельствует о том, что журналиста задержали для последующего обмена».

«Обратите внимание, что никакого обвинительного решения по делу Вышинского нет, поскольку он не нарушал норм украинского законодательства. Судя по всему, переговоры идут сложно, и украинская сторона решила повысить ставки. Мне кажется, это может ухудшить её позиции», — подчеркнул источник.

Схожей позиции придерживается и собеседник RT в партии «Европейская солидарность».