«Тренд поддержки Киева»: как западные СМИ освещали задержание и арест Кирилла Вышинского на Украине

Тема ареста главы РИА Новости Украина Кирилла Вышинского, обвиняемого Киевом в госизмене, вызвала большой резонанс в российских СМИ. Однако некоторые западные медиа более чем сдержанно освещают это событие, а журналисты не спешат выражать арестованному поддержку и вступаться за свободу слова. При этом большинство не освещавших арест и задержание Вышинского изданий и телеканалов Запада, которым был направлен запрос с просьбой прояснить такую позицию, никак не прокомментировали ситуацию или не ответили по существу. В немецкой газете Bild коллег Вышинского и вовсе назвали «солдатами информационной войны».

«Дикая охота»

В пятницу, 18 мая, в Москве у посольства Украины прошла акция в поддержку главы портала «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского. 17 мая 2018 года суд Херсона постановил арестовать его на два месяца. Украинские правоохранительные органы обвиняют журналиста в госизмене, а также подрывной работе на территории Крыма и Донбасса. Вышинскому грозит до 15 лет лишения свободы. 15 мая 2018 года он был задержан украинскими силовиками. В этот же день в Киеве прошли обыски в офисе РИА Новости Украина. Были допрошены журналисты издания.

17 мая Госдума потребовала немедленно освободить Кирилла Вышинского. МИД России заявил, что арест главы РИА Новости Украина — это «вопиющий произвол, наступление на свободу слова и попытка киевского режима силовыми методами задушить любые проявления объективности и непредвзятого взгляда на происходящие в стране события». Российское внешнеполитическое ведомство призвало зарубежных партнёров «обратить, наконец, пристальное внимание на царящий на Украине правовой беспредел, беспринципную борьбу с любым инакомыслием».

Президент России Владимир Путин также коснулся темы ареста Вышинского на пресс-конференции по итогам переговоров с канцлером Германии Ангелой Меркель. Глава государства назвал сложившуюся ситуацию «беспрецедентной».

«Это вообще беспрецедентная вещь. Человеку пытаются предъявить обвинение в государственной измене за то, что он делал публично, исполнял свои профессиональные обязанности. Я такого давно не видел, такого давно не припомню. Мы затронули эту тему, так же как и другие проблемы, с которыми мы сталкиваемся на Украине», — сообщил глава государства, отвечая на вопрос RT.

Лидер ФРГ, в свою очередь, пообещала поднять вопрос об аресте Вышинского на встрече с президентом Украины Петром Порошенко.

Ранее главный редактор RT Маргарита Симоньян заявила, что на Украине идёт «дикая охота» на журналистов.

«Трудно поверить, что такая дикая охота на журналистов, которые просто выполняют свою работу, вообще возможна, тем более в Европе», — прокомментировала Симоньян.

С российской позицией солидарны представители международных журналистских и правозащитных организаций. Так, в Human Rights Watch заявили об «обеспокоенности» обысками в РИА Новости Украина и арестом Вышинского.

Международная федерация журналистов потребовала его немедленного освобождения. Общество профессиональных журналистов (SPJ) отмечает, что украинские власти преследуют сотрудников РИА Новости Украина, так как руководству страны не нравится информация, которую они распространяют.

Ушли от ответа

Однако некоторые западные издания не выступили с критикой ареста Вышинского. Освещение этой ситуации в ряде СМИ Соединённых Штатов и ведущих стран Европы — Великобритании, Франции, Германии — оказалось довольно скромным. Некоторые даже нашли этому оправдание.

«Арест Кирилла Вышинского — гражданина Украины, возглавляющего украинское отделение РИА Новости, которое выступает инструментом пропаганды в руках Москвы, обильно ею финансируется и вещает на десятках языков, — рассматривается здесь многими как ответ на российскую информационную кампанию, начатую после того, как в 2014 году прозападное протестное движение свергло дружественного Москве президента Виктора Януковича», — отметили в Los Angeles Times.

РИА Новости обратилось в крупнейшие западные издания с просьбой прокомментировать ситуацию, сложившуюся вокруг дела Вышинского. Из британских СМИ, которым направлялись запросы (BBC, ITN/ITV, Channel 4, Daily Express, Daily Mail, The Independent, LBC, Evening Standard, The Mirror, The Telegraph, The Times, The Guardian, The National), ответили только BBC, заявив, что событие освещается на русском и украинском сайтах.

Французские СМИ (Le Figaro, Les Crises, France 2, Le Point, Mediapart, Opinion Internationale, Revue française de geopolitique) также пока не отреагировали на запросы РИА Новости. Лишь радиостанция RFI прислала письменный ответ, однако в нём говорится, что редакция и журналисты не могут высказываться по данному вопросу. За комментариями RFI посоветовала обращаться в организации по защите прав журналистов.

© Pixabay

Из немецких СМИ некоторые попросили прислать письменный запрос (Süddeutsche Zeitung, Der Spiegel, Die Zeit, Focus), однако никакого ответа не предоставили. В издании Frankfurter Allgemeine Zeitung сказали, что тема им неинтересна. Ответ был получен лишь от интернет-редактора газеты Bild Джулиана Рёпке.

«У РИА Новости нет журналистов, а есть лишь солдаты информационной войны», — заявил представитель немецкого СМИ.

Американские медиа (The Washington Post, CNN, Fox News, MSNBC, Los Angeles Times, The Boston Globe, NPR, The Huffington Post) конкретных ответов не предоставили.

«Большинству владельцев СМИ в Европе и США невыгодно освещать эту тему, она не укладывается в общий тренд на непременную информационную поддержку Киева. Поэтому самые смелые западные СМИ выскажутся в духе недавнего заявления Госдепа США: надо, дескать, соблюсти все законы Украины по отношению к Вышинскому. И всё», — объяснил RT скупую реакцию западных СМИ на задержание Вышинского политолог и независимый журналист Александр Асафов.

Ранее официальный представитель американского Госдепартамента Хезер Науэрт, комментируя ситуацию с арестом Вышинского и обысками в РИА Новости Украина, отметила, что при таких действиях должно соблюдаться украинское законодательство. При этом Науэрт подчеркнула, что Вашингтон понимает обеспокоенность Киева «активной пропагандой».

В то же время в своём Twitter Науэрт написала, что США «поддерживают Олега Сенцова и призывают Россию отпустить всех украинских политических заключённых немедленно».

Напомним, режиссёр Олег Сенцов был арестован в мае 2014 года по обвинениям в подготовке терактов в Симферополе, Севастополе и Ялте. В 2015 году его вина была доказана, и Сенцова приговорили к 20 годам лишения свободы.

«Постараются не заметить»

С точкой зрения Асафова согласен кандидат политических наук, доцент кафедры политической теории МГИМО Кирилл Коктыш.

«Вся эта ситуация вокруг освещения ареста Вышинского мне напоминает дискуссию отцов-основателей США. Тогда Александр Гамильтон сказал, что не понимает, что такое свобода слова, но понимает, что такое свобода собственника СМИ. Время показало, что он был недалёк от истины, примером чему служит молчание западных журналистов о ситуации с помещением в СИЗО их коллеги», — заявил Коктыш в интервью RT.

По его словам, этот случай отнюдь не уникален.

«Например, когда Надежда Савченко сидела в российской тюрьме, это было выгодно Киеву и западным СМИ, а потому про неё много писали. Когда же она оказалась в тюрьме украинской и объявила голодовку, это стало и Киеву, и многим СМИ невыгодно — вот про неё и забыли», — отметил политолог.

Надежда Савченко

globallookpress.com

© Olena Khudiakova/ZUMAPRESS.com

По словам Александра Асафова, подобных примеров двойных стандартов в деятельности зарубежных СМИ можно найти немало.

«Это касается и маршей бывших членов СС в Прибалтике и на Украине, и эпизодов, связанных с гибелью и ранением мирных жителей в Донбассе. Многие журналисты из Великобритании, Франции или США этого не замечают», — подчеркнул Асафов.

В любом западном СМИ есть свои рекомендации, как и что писать, отметил Кирилл Коктыш.

«Их никогда и никто вам не опубликует, но, если кто-то из редакторов или журналистов попробует данные рекомендации нарушить, сразу выяснится, что это не рекомендации, а инструкции, и если хочешь сохранить свою работу, то нарушать их нельзя», — пояснил специалист.

По мнению Коктыша, даже если в тюрьме состояние здоровья Вышинского резко ухудшится и возникнет угроза его жизни, СМИ Соединённых Штатов и большинства стран Европы постараются этого не заметить.