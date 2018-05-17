Миссия УВКПЧ ООН изучает действия СБУ в отношении журналистов РИА Новости Украина

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Мониторинговая миссия ООН по правам человека на Украине изучает действия СБУ в отношении сотрудников РИА Новости Украина и руководителя агентства Кирилла Вышинского. Об этом заявила официальный представитель Управления верховного комиссара ООН по правам человека Равина Шамдасани.
Миссия УВКПЧ ООН изучает действия СБУ в отношении журналистов РИА Новости Украина
  • Reuters

«Мы изучаем ситуацию с попыткой поджога офиса телеканала «Интер» в Киеве 9 мая, обысками, которые были проведены сотрудниками СБУ в киевском офисе РИА Новости, и задержанием руководителя портала РИА Новости Украина по обвинению в госизмене», — цитирует Шамдасани РИА Новости.

По её словам, оценка событий будет отражена в квартальном отчёте, который опубликуют в конце июня.

Ранее задержанный на Украине журналист Вышинский выступил в суде.

18 мая в 14:00 у здания посольства Украины в Москве пройдёт акция в поддержку Вышинского, которого обвиняют в госизмене.

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