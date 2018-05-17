У посольства Украины в Москве пройдёт акция в поддержку журналистов РИА Новости

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Власти Москвы согласовали пикет в поддержку журналистов РИА Новости Украина и МИА «Россия сегодня», который пройдёт перед зданием посольства Украины.
У посольства Украины в Москве пройдёт акция в поддержку журналистов РИА Новости
  • РИА Новости

Участники мероприятия выступят против незаконных арестов и обысков. Начало акции запланировано на 14:00, она продлится два часа. 

15 мая на Украине сотрудники СБУ ворвались в офис РИА Новости Украина в Киеве. Также был задержан журналист агентства Кирилл Вышинский.

МИД России направил в украинское внешнеполитическое ведомство две ноты протеста.

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