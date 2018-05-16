Москва направила Киеву две ноты в связи с ситуацией с российскими журналистами

МИД России направил в украинское внешнеполитическое ведомство две ноты протеста в связи с ситуацией с российскими журналистами.

globallookpress.com

© Peter Seyfferth/imagebroker

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на замглавы МИД Григория Карасина. «Направили, даже две ноты. Ситуация тревожная», — сказал Карасин. Накануне посольство России направило Киеву ноту протеста из-за ситуации вокруг РИА Новости Украина.