Посольство России направило Киеву ноту протеста из-за ситуации вокруг РИА Новости Украина
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«Направили в МИД Украины ноту протеста с требованием принять все необходимые меры для прекращения насилия над представителями средств массовой информации», — говорится в сообщении.
Дипломаты потребовали немедленно освободить задержанного руководителя РИА Новости Украина Кирилла Вышинского, провести объективное расследование и наказать виновных в превышении должностных полномочий.
Кроме того, посольство призвало украинскую сторону воздержаться от дальнейших конфронтационных шагов, которые ведут к деградации российско-украинских отношений.
Ранее в МИД России назвали действия СБУ в отношении РИА Новости Украина произволом.
15 мая сотрудники СБУ ворвались в офис агентства в Киеве.