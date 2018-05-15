Посольство России направило Киеву ноту протеста из-за ситуации вокруг РИА Новости Украина

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Посольство России в Киеве направило в украинский МИД ноту протеста из-за действий СБУ в отношении РИА Новости Украина, сообщается на сайте диппредставительства.
Посольство России направило Киеву ноту протеста из-за ситуации вокруг РИА Новости Украина
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«Направили в МИД Украины ноту протеста с требованием принять все необходимые меры для прекращения насилия над представителями средств массовой информации», — говорится в сообщении

Дипломаты потребовали немедленно освободить задержанного руководителя РИА Новости Украина Кирилла Вышинского, провести объективное расследование и наказать виновных в превышении должностных полномочий.

Кроме того, посольство призвало украинскую сторону воздержаться от дальнейших конфронтационных шагов, которые ведут к деградации российско-украинских отношений.

Ранее в МИД России назвали действия СБУ в отношении РИА Новости Украина произволом.

15 мая сотрудники СБУ ворвались в офис агентства в Киеве. 

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