Посольство России направило Киеву ноту протеста из-за ситуации вокруг РИА Новости Украина

Посольство России в Киеве направило в украинский МИД ноту протеста из-за действий СБУ в отношении РИА Новости Украина, сообщается на сайте диппредставительства.

«Направили в МИД Украины ноту протеста с требованием принять все необходимые меры для прекращения насилия над представителями средств массовой информации», — говорится в сообщении.

Дипломаты потребовали немедленно освободить задержанного руководителя РИА Новости Украина Кирилла Вышинского, провести объективное расследование и наказать виновных в превышении должностных полномочий.

Кроме того, посольство призвало украинскую сторону воздержаться от дальнейших конфронтационных шагов, которые ведут к деградации российско-украинских отношений.

Ранее в МИД России назвали действия СБУ в отношении РИА Новости Украина произволом.

15 мая сотрудники СБУ ворвались в офис агентства в Киеве.