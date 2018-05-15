В МИД России назвали произволом действия СБУ в отношении РИА Новости Украина

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В МИД России заявили, что действия Киева в отношении РИА Новости Украина являются произволом.
В МИД России назвали произволом действия СБУ в отношении РИА Новости Украина
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Об этом говорится в комментарии, опубликованном на сайте МИД России.

«Произвол в отношении СМИ продолжился и сегодня. В Киеве сотрудники Службы безопасности Украины ворвались в офис РИА Новости Украина, а сотрудник информагентства К. Вышинский был задержан СБУ», — говорится в сообщении. 

В ведомстве также отметили, что попустительское отношение стран Запада к действиям Киева прямо угрожает судьбе общеевропейского пространства.

«По-прежнему не видим никакой внятной реакции на произвол украинских властей со стороны западных стран и профильных международных организаций. Считаем, что подобное попустительство прямо угрожает судьбам общеевропейского пространства, способствуя подавлению инакомыслия в худших традициях тоталитарных режимов», — цитирует МИД официального представителя ведомства Марию Захарову.

Ранее исполняющий обязанности министра иностранных дел России Сергей Лавров назвал неприемлемыми действия Украины в отношении российских журналистов.

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