В МИД России назвали произволом действия СБУ в отношении РИА Новости Украина
- РИА Новости
Об этом говорится в комментарии, опубликованном на сайте МИД России.
«Произвол в отношении СМИ продолжился и сегодня. В Киеве сотрудники Службы безопасности Украины ворвались в офис РИА Новости Украина, а сотрудник информагентства К. Вышинский был задержан СБУ», — говорится в сообщении.
В ведомстве также отметили, что попустительское отношение стран Запада к действиям Киева прямо угрожает судьбе общеевропейского пространства.
«По-прежнему не видим никакой внятной реакции на произвол украинских властей со стороны западных стран и профильных международных организаций. Считаем, что подобное попустительство прямо угрожает судьбам общеевропейского пространства, способствуя подавлению инакомыслия в худших традициях тоталитарных режимов», — цитирует МИД официального представителя ведомства Марию Захарову.
Ранее исполняющий обязанности министра иностранных дел России Сергей Лавров назвал неприемлемыми действия Украины в отношении российских журналистов.