Лавров назвал неприемлемыми действия Украины в отношении российских журналистов

Исполняющий обязанности министра иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал ситуацию с проведением обысков в офисе РИА Новости Украина в Киеве.

«Это далеко не первая такая ситуация, когда украинские власти либо закрывают глаза на бесчинства молодчиков неонацистских, радикальных, которые пытаются затруднить работу российских журналистов на Украине, либо сами ограничивают их деятельность», — сказал Лавров.

По его словам, российская сторона разбирается с этой ситуацией.

«Мы будем требовать доступа к нашим гражданам», — заявил министр.

Он также назвал действия Украины в отношении российских граждан неприемлемыми.

Ранее пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская подтвердила обыски в РИА Новости Украина и заявила, что решается вопрос о задержании руководителя агентства.