Лавров назвал неприемлемыми действия Украины в отношении российских журналистов

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Исполняющий обязанности министра иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал ситуацию с проведением обысков в офисе РИА Новости Украина в Киеве.
Лавров назвал неприемлемыми действия Украины в отношении российских журналистов
  • Reuters

«Это далеко не первая такая ситуация, когда украинские власти либо закрывают глаза на бесчинства молодчиков неонацистских, радикальных, которые пытаются затруднить работу российских журналистов на Украине, либо сами ограничивают их деятельность», — сказал Лавров.

По его словам, российская сторона разбирается с этой ситуацией.

«Мы будем требовать доступа к нашим гражданам», — заявил министр.

Он также назвал действия Украины в отношении российских граждан неприемлемыми.

Ранее пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская подтвердила обыски в РИА Новости Украина и заявила, что решается вопрос о задержании руководителя агентства.

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