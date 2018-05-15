СБУ ведёт следственные действия в отношении «подконтрольных России медиаструктур»

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Официальный представитель Службы безопасности Украины (СБУ) Елена Гитлянская написала в Facebook, что служба начала следственные действия в отношении медиаструктур, «подконтрольных Российской Федерации».
СБУ ведёт следственные действия в отношении «подконтрольных России медиаструктур»
  • РИА Новости

«Сотрудники СБУ совместно с прокуратурой АР Крым раскрыли деятельность сети медиаструктур, подконтрольных Российской Федерации. Правоохранители установили, что они использовались страной-агрессором в рамках гибридной информационной войны против Украины», — написала Гитлянская.

Она отметила, что в настоящее время идут следственные действия.

Детали будут обнародованы позднее.

Ранее сообщалось, что сотрудники СБУ ворвались в офис РИА Новости Украина в Киеве.

Также в Киеве задержан журналист РИА Новости Украина, выясняются обстоятельства произошедшего.

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