Сотрудники СБУ ворвались в офис РИА Новости Украина в Киеве

Сотрудники СБУ ворвались в офис РИА Новости Украина в Киеве. Отмечается, что утром 15 мая в офис позвонили люди в форме с надписью «СБУ». По словам очевидцев, люди с домкратом вошли в здание, где расположен офис агентства.

РИА Новости

Как сообщает РИА Новости, журналистка, которая находилась в офисе, перестала выходить на связь. Ранее сообщалось, что в Киеве задержан журналист РИА Новости Украина, выясняются обстоятельства произошедшего. В конце августа 2017 года также сообщалось, что российская журналистка Анна Курбатова задержана на Украине. Позднее она была выдворена из страны.