Сотрудники СБУ ворвались в офис РИА Новости Украина в Киеве

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RT
Сотрудники СБУ ворвались в офис РИА Новости Украина в Киеве. Отмечается, что утром 15 мая в офис позвонили люди в форме с надписью «СБУ». По словам очевидцев, люди с домкратом вошли в здание, где расположен офис агентства.
Сотрудники СБУ ворвались в офис РИА Новости Украина в Киеве
  • РИА Новости

Как сообщает РИА Новости, журналистка, которая находилась в офисе, перестала выходить на связь.

Ранее сообщалось, что в Киеве задержан журналист РИА Новости Украина, выясняются обстоятельства произошедшего.

В конце августа 2017 года также сообщалось, что российская журналистка Анна Курбатова задержана на Украине. Позднее она была выдворена из страны.

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