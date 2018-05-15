В Кремле назвали возмутительными действия СБУ в отношении РИА Новости Украина

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В Кремле ожидают жёсткой реакции международных организаций на действия СБУ в отношении РИА Новости Украина, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
В Кремле назвали возмутительными действия СБУ в отношении РИА Новости Украина
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По его словам, Москва осуждает и считает неприемлемыми какие-либо силовые действия в отношении российских СМИ.

«В случае если эти действия правоохранительных органов Украины каким-то образом связаны с профессиональной деятельностью этих средств массовой информации, это является абсолютно возмутительными и вопиющими действиями, которые противоречат всем нормам и правилам и которые заслуживают самого жёсткого осуждения по линии соответствующих международных организаций. Мы, кстати, будем с нетерпением ждать этой жёсткой и бескомпромиссной реакции», — сказал Песков.

По его словам, украинские власти неоднократно были замечены в силовом воздействии на СМИ, а также в действиях против свободы слова.

«Меры взаимности, безусловно, будут приниматься, но, чтобы говорить что-то конкретное, нужно сначала всё-таки получить более детальную информацию», — добавил он.

Ранее сообщалось, что сотрудники СБУ ворвались в офис РИА Новости Украина в Киеве.

В ведомстве заявили о проведении следственных действий в отношении медиаструктур, «подконтрольных Российской Федерации».

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