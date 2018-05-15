В СБУ рассказали подробности вокруг ситуации с РИА Новости Украина

Пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская подтвердила обыски в РИА Новости Украина и заявила, что решается вопрос о задержании руководителя агентства.

«Подтверждаю, обыски действительно проводятся в офисе РИА Новости Украина, задержан его руководитель. Мы собираем доказательную базу, которую обнародуем по завершении следственных действий», — написала Гитлянская в Facebook.

Она отметила, что дополнительная информация появится через «несколько часов».

Ранее в Кремле назвали возмутительными действия СБУ в отношении РИА Новости Украина.

Утром 15 мая сотрудники СБУ ворвались в офис РИА Новости Украина в Киеве.

В ведомстве заявили о проведении следственных действий в отношении медиаструктур, «подконтрольных Российской Федерации».