В СБУ рассказали подробности вокруг ситуации с РИА Новости Украина

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Пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская подтвердила обыски в РИА Новости Украина и заявила, что решается вопрос о задержании руководителя агентства.
В СБУ рассказали подробности вокруг ситуации с РИА Новости Украина
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«Подтверждаю, обыски действительно проводятся в офисе РИА Новости Украина, задержан его руководитель. Мы собираем доказательную базу, которую обнародуем по завершении следственных действий», — написала Гитлянская в Facebook.

Она отметила, что дополнительная информация появится через «несколько часов».

Ранее в Кремле назвали возмутительными действия СБУ в отношении РИА Новости Украина.

Утром 15 мая сотрудники СБУ ворвались в офис РИА Новости Украина в Киеве. 

В ведомстве заявили о проведении следственных действий в отношении медиаструктур, «подконтрольных Российской Федерации».

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