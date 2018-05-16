В Совфеде заявили о возможности принятия ответных мер в отношении украинских СМИ в России
- РИА Новости
«Какие меры могут быть приняты в ответ на эти противоправные действия киевских властей, будут решать компетентные органы Российской Федерации. Но Россия имеет все основания ответить зеркально на притеснение на Украине журналистов, работающих в российских СМИ», — цитирует его РИА Новости.
Сенатор уточнил, что речь может идти о закрытии корпункта украинского СМИ или выдворении из России украинских журналистов.
Ранее стало известно, что журналиста РИА Новости Украина Кирилла Вышинского подозревают в государственной измене.
Кроме того, в Генпрокуратуре Украины заявили, что МИА «Россия сегодня» занималось «подрывной деятельностью» в стране.
Посольство России в Киеве направило в украинский МИД ноту протеста из-за действий СБУ в отношении РИА Новости Украина.