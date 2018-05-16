В Совфеде заявили о возможности принятия ответных мер в отношении украинских СМИ в России

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Первый замглавы международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров заявил, что у России есть все основания принять ответные меры в отношении украинских средств массовой информации из-за ситуации с РИА Новости Украина в Киеве.
В Совфеде заявили о возможности принятия ответных мер в отношении украинских СМИ в России
  • РИА Новости

«Какие меры могут быть приняты в ответ на эти противоправные действия киевских властей, будут решать компетентные органы Российской Федерации. Но Россия имеет все основания ответить зеркально на притеснение на Украине журналистов, работающих в российских СМИ», — цитирует его РИА Новости.

Сенатор уточнил, что речь может идти о закрытии корпункта украинского СМИ или выдворении из России украинских журналистов.

Ранее стало известно, что журналиста РИА Новости Украина Кирилла Вышинского подозревают в государственной измене. 

Кроме того, в Генпрокуратуре Украины заявили, что МИА «Россия сегодня» занималось «подрывной деятельностью» в стране.

Посольство России в Киеве направило в украинский МИД ноту протеста из-за действий СБУ в отношении РИА Новости Украина.

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