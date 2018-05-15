В МИД России ждут от Берлина чёткой позиции по ситуации с РИА Новости Украина

В Министерстве иностранных дел России ждут от Берлина «чёткой позиции» по ситуации с РИА Новости Украина. Об этом написала официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова в своём Facebook.

Захарова отметила, что ранее правительство Германии «волновалось» по поводу российской визы для журналиста ARD Хайо Зеппельта.

«Такие были заявления на всех уровнях, просто фантастика. И именно Берлин нам всё время напоминает про независимость СМИ», — добавила она.

Также Захарова задаётся вопросом, поступала ли со стороны официального Берлина критика «собратьев по ЕС, которые давно ведут дискриминационную политику в отношении российских журналистов».

«Исходим из того, что услышим чёткую позицию Берлина в связи с массовым нарушением прав российских журналистов во всех вышеперечисленных случаях, особенно в связи с карательным рейдом украинских силовиков по местам работы и проживания журналистов МИА «Россия сегодня», — написала она.

При этом Захарова выразила надежду, что характеристики «информационному терроризму киевских бандитов» будут «настоящими, однозначными, не подразумевающими двусмысленности».

«Вот так же, как в Берлине чётко произносили фамилию Зеппельт, так же нужно произносить и фамилии Бородин, Вышинский, Лысенко и других», — заключила она.

Ранее стало известно, что журналиста РИА Новости Украина Кирилла Вышинского подозревают в государственной измене.

Также в Генпрокуратуре Украины сообщили, что МИА «Россия сегодня» занималось «подрывной деятельностью» на Украине.